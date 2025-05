Do Pará para Cannes: figurinista estreia no maior festival de cinema do mundo

A paraense May Progene teve seu primeiro filme exibido no 78° Festival Internacional de Cinema de Cannes, nesta quarta-feira (14), na França. “Ponto Cego”, dirigido por Luciana Vieira (Ceará) e Marcel Beltrán (Cuba), mostra a rotina de uma mulher que trabalha como engenheira de redes em um porto de cargas no Ceará. Marta Moreira, interpretada pela atriz Ana Luiza Rios, é uma das poucas mulheres no local. Por conta disso, ela precisa lidar com relações de trabalho autoritárias e machistas, em uma narrativa sobre como, em alguns ambientes masculinos, não há abertura para a inteligência feminina.

'Ponto Cego' com figurino de May Progene (Fotos: Arquivo Pessoal)

“Os figurinos do filme partiram de uma pesquisa sobre o dia a dia de um porto de cargas, sendo o mais realistas e verossímeis possível. Uniformes de segunda, mas que ao mesmo tempo pudessem passar a personalidade, os traumas e as dificuldades de cada personagem. Apesar de estarem ‘uniformizados’ como funcionários de um porto, cada um tinha uma história de dor e opressão para comunicar, e esses pequenos movimentos de personalidade precisavam estar impressos nos figurinos”, explica a figurinista.

“Ponto Cego” integrou a Quinzena de Cineastas, mostra paralela do Festival de Cannes, com a exibição de quatro curtas-metragens produzidos no projeto Directors’ Factory Ceará Brasil. O programa retorna à América Latina após dez anos, com foco na formação profissional de jovens realizadores, em uma perspectiva de internacionalização da produção audiovisual regional.

“É meu primeiro filme em Cannes. Me sinto muito privilegiada com a oportunidade de mostrar o meu trabalho e entrar em um meio tão concorrido e competitivo, que é o dos festivais internacionais, sendo este um dos mais importantes. A produção ocorreu no mês de fevereiro, em Fortaleza. Foi um período de muita criação com os produtores internacionais e os diretores de outros países — uma troca de experiências muito rica e um set bilíngue”, comemora May.

Além de “Ponto Cego”, participaram da Quinzena de Cineastas as obras: "A Fera do Mangue", codirigido por Wara (Ceará, Brasil) e Sivan Noam Shimon (Israel); "A Vaqueira, a Dançarina e o Porco", uma colaboração entre Stella Carneiro (Alagoas, Brasil) e Ary Zara (Portugal); e "Como Ler o Vento", realizado por Bernardo Ale Abinader (Amazonas, Brasil) e Sharon Hakim (França/Egito).

May Progene tem mais de sete anos de experiência como figurinista. Ela trabalha no mercado voltado para filmes e séries, e já assinou trabalhos em: "200 Anos de Independência" (2022), "Tá Roxeda" (2023), "Só no Sertão" (2023) e "Milagre do Destino" (2025), todos disponíveis no Globoplay.