Saiba mais sobre a aranha-chicote, animal que aparece na saga Harry Potter

Os fãs da saga de Harry Potter, no filme "Harry Potter e o Cálice do Fogo", facilmente recordam da cena do bicho na testa de Rony, o personagem que fica com a aranha-chicote na testa. O Brasil possui a maior diversidade de amblipígios do mundo, com 29 espécies espalhadas por quase todos os biomas, menos o Pampa.

“Os amblipígios são de uma ordem (Amblypygi) dentro da classe dos aracnídeos. São um grupo bem pequeno com cerca de 200 espécies, divididas em cinco famílias. Eles são parentes das aranhas, escorpiões e opiliões. "São animais que têm uma distribuição cosmopolita, pois eles estão presentes em todos os continentes, com exceção da Antártica”. explica o estudante de biologia da Unifesp Fernando Daros para o G1.

Apesar de serem da classe dos aracnídeos, os amblipígios não são aranhas, mas mesmo assim recebem o nome popular de aranha-chicote.