Raça Negra e o poder das letras românticas que ainda embalam declarações de amor

Ao passear pelas redes sociais, é comum ver casais que se casam ao som de Raça Negra ou se declaram com alguma letra da banda. A verdade é que o grupo é imerso em um romantismo único e atemporal.

Inclusive, o Raça Negra tem um show marcado em Belém no dia 14 de agosto, no Mangueirão, juntamente com o cantor Paulo Ricardo. Os ingressos já estão à venda.

Com aproximadamente 260 músicas gravadas oficialmente — sites de streaming e de letras mencionam de 259 a 261 músicas no catálogo da banda —, essa discografia inclui canções gravadas em estúdio, ao vivo e singles lançados ao longo de mais de 40 anos de carreira.

Ao longo dessa trajetória, foram 18 álbuns de estúdio lançados a partir de 1991, além de cerca de 11 discos ao vivo, além de várias coletâneas e DVDs.

Ou seja, nessa vasta produção musical, é impossível não encontrar uma letra romântica para se declarar. Diferente de muitas músicas atuais, em que o amor aparece entre filtros e ironias, o Raça Negra fala direto: com dor, com alegria, com entrega. Isso torna suas músicas ferramentas poderosas para se comunicar de forma verdadeira em relacionamentos.

“O samba romântico do Raça Negra sobrevive nos palcos, conquista pessoas de todas as idades […] o segredo é cantar o amor”, disse Luiz Carlos, cantor do grupo, em setembro de 2024, em entrevista ao Leia Agora.

Inclusive, o cantor acredita que essa característica reforça o diferencial do Raça Negra: a combinação de letras reais, baseadas em histórias do dia a dia, e emoção pura, voltada para o amor — um conteúdo universal que atravessa gerações e nunca sai de moda.

Para quem está cansado de mensagens rápidas com “eu te amo” ou não aguenta mais usar emoji no WhatsApp para expressar sentimentos, estar em posse das letras do Raça Negra pode levar o romantismo a outro nível na sua declaração.

Listamos as letras de algumas canções para inspirar o leitor a falar de amor:

A clássica “Cheia de Manias” (1992), que tem como verso marcante “Cheia de manias / Toda dengosa / Menina bonita / Sabe que é gostosa”, pode ser usada para falar sobre uma pessoa divertida que inspira carinho. Essa música é ótima para celebrar os pequenos detalhes que fazem alguém especial, sendo uma declaração leve, charmosa e bem-humorada.

A música “Me Leva Junto Com Você” (1993), que também está na boca do público, tem o trecho “Se eu pudesse te abraçar agora / Poder parar o tempo nessa hora”, que merece destaque. Ela pode ser usada em momentos de despedida ou que expressam saudade. A letra mostra o desejo de estar junto, de não deixar o amor ir embora.

A última dica é usar o trecho “É doce, doce, doce a minha paixão por você / Sou louco, alucinado, esse amor me faz sofrer” da canção “Doce Paixão” (1996) para expressar a força do amor. A canção traz um sentimento intenso, quase arrebatador, e serve como declaração apaixonada para mostrar o quanto você está envolvido.