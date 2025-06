Quem é Lorde? Cantora causou polêmica ao mostrar partes íntimas em álbum

A exposição sexual do corpo feminino vem se tornando uma prática muito utilizada no contexto musical. Artistas como Madonna e Lizzo, por exemplo, costumam pautar suas músicas em um cenário que revela desejos íntimos para a composição de seus videoclipes. Em um episódio mais recente, a cantora Lorde lançou nesta sexta-feira (27) o quarto disco de sua carreira, denominado “Virgin”, que retrata questões atuais sobre desejo, sexualidade e identidade de gênero.

Inspirada no conceito de suas 11 músicas presentes no álbum, a cantora decidiu colocar uma radiografia de suas partes íntimas na capa do disco. Além da capa, na contracapa também há um close de sua virilha, em que mostra alguns pelos dentro de uma calça de plástico transparente com um zíper localizado no meio da vulva.

Capa do álbum "Virgin", lançado pela cantora e compositora neozelandesa Lorde. (Foto: Divulgação)

As fotografias que deram protagonismo ao seu álbum surgiram com o propósito de que os corpos de mulheres não sejam mais vistos como vergonhosos, vulgares, com algo a se temer ou com algo a serem escondidos. Somado a esses fatores, Lorde também pensou nas mulheres que vivem uma pressão imposta pela sociedade de que se deve cumprir uma série de regras para estar dentro dos padrões de beleza.

Reação dos fãs

Todo esse cenário de exposição sexual criado por Lorde em seu quarto álbum fez com que a internet abrisse novamente um palco para um debate acerca dos corpos e desejos de uma mulher. Alguns fãs, inclusive, chegaram a escrever no X que acharam normal a imagem presente na contracapa do disco musical. “Mas vocês nunca viram uma vulva na vida?”, perguntou uma pessoa. “Pensei que veria uma xavasca peludona e aberta, mas é só… uma xavasca normal”, disse outra.

Quem é Lorde?

Lorde é uma cantora e compositora que nasceu no dia 7 de novembro em Takapuna, cidade localizada na Nova Zelândia. Aos 13 anos, ela assinou contrato com a Universal Music Group e começou a trabalhar com o produtor musical Joel Little. Com o passar dos anos, eles construíram juntos um estilo próprio para Lorde, que é um pop minimalista com letras inteligentes e batidas dançantes.

A fama da cantora foi reconhecida pelo mundo após a artista lançar o seu primeiro álbum “Pure Heroine”, em 2013. De todos os singles de seu disco, a música “Royals” conseguiu liderar as paradas em vários países e chegou a ganhar dois Grammys com todo o sucesso que fez. Em geral, suas músicas atuais refletem sua visão de mundo única que é compreendida como madura, influenciada pela arte e literatura.

(Victoria Rodrigues, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)