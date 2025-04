Lorde lança 'What Was That', primeiro single em quatro anos

Lorde lançou, nesta quinta-feira, 24, seu primeiro single em quatro anos. A nova música, What Was That, foi produzida pela cantora ao lado de Jim-E Stack (Bon Iver) e do vencedor do Grammy Dan Nigro (Chappell Roan). A faixa ainda ganhou um clipe oficial, que mostra a artista passeando pela cidade de Nova York.

What Was That é o primeiro lançamento solo de Lorde desde o disco Solar Power, de 2021. A cantora estreou o single publicamente na última terça-feira, 22, em um evento público em um parque. A apresentação chegou a ser temporariamente cancelada após mais de dois mil fãs comparecerem ao local, fazendo com que policiais pedissem para que o público debandasse.

Apesar do intervalo entre Solar Power e What Was That, Lorde passou os últimos quatro anos se apresentando ao redor do mundo e ainda participou de Girl, So Confusing, música de Charli XCX que traz as duas cantoras dialogando e abordando desentendimentos passados entre elas. As duas apresentaram a música ao vivo em diferentes shows, incluindo o de Charlin XCX no Coachella, no começo de abril.

Lorde trabalha no disco sucessor de Solar Power desde 2023. Até o momento, o novo disco não teve título nem data de lançamento anunciados.

Confira o clipe oficial