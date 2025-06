Novo álbum de Lorde, ‘Virgin’, traz foto íntima no encarte do vinil

A cantora neozelandesa Lorde lança nesta sexta-feira (27) o seu quarto álbum de estúdio, intitulado "Virgin". Antes mesmo de chegar oficialmente às lojas e plataformas de streaming, o disco já gerou grande repercussão nas redes sociais por conta de uma imagem considerada explícita que acompanha o encarte da versão em vinil.

Alguns fãs que receberam cópias antecipadas compartilharam fotos e vídeos do material físico, revelando que o livreto traz uma imagem íntima da artista. A fotografia, segundo os relatos, mostra a região genital feminina sob uma calça de plástico transparente. A imagem não está na capa principal, mas faz parte do conteúdo do encarte que acompanha o vinil.

VEJA MAIS

A capa oficial do álbum já havia chamado atenção por exibir um raio-X de uma pélvis feminina, onde é possível ver o zíper de uma calça jeans e um DIU (dispositivo intrauterino). A descrição do produto na loja oficial da cantora alerta para conteúdo adulto e detalha o material: "Disco de vinil com imagem de raio-X de 12 polegadas, capa gatefold de alto brilho, livreto colorido de 8 páginas e sleeve interno com impressão prateada metálica".

O álbum Virgin conta com 11 faixas no total, incluindo os singles já lançados “What Was That?”, “Man of the Year” e “Hammer”. Completam o disco músicas como “Favourite Daughter”, “Clearblue” e “GRWM”. A tracklist completa foi revelada por Lorde nas redes sociais no mesmo dia do lançamento do segundo single.

Este é o quarto trabalho de estúdio da artista, que estreou na cena internacional com Pure Heroine (2013), seguido por Melodrama (2017) e Solar Power (2021). A versão digital do álbum estará disponível para o público a partir da madrugada desta sexta-feira (27).