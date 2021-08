Após 4 anos, Lorde retorna às paradas com o terceiro álbum 'Solar Power'

Há pouco mais de um mês Lorde surpreendeu seus fãs com seu single "Solar Power" e gerou grande expectativa para a estreia de do terceiro álbum. O disco chegou aos serviços de streaming. O resultado para a artista neozelandesa não poderia ser mais animador: após o seu final de semana de estreia, Lorde alcançou o 1º lugar no 'trending artists', que mostra os artistas que mais cresceram no serviço de streaming da Deezer, no mundo e em 3º lugar no Brasil. Lorde teve um aumento de 159% no streaming após o lançamento do novo álbum.

Ouça o álbum abaixo:

Com relação às músicas presentes no álbum, dentre as cinco composições mais ouvidas da artista no serviço de streaming, quatro estão presentes em "Solar Power". Em primeiro lugar está o clássico "Royals" de 2013, seguida pela faixa título, que ocupa a segunda colocação, e então vem "Mood Ring", "Stoned at the Nail Salon" e "The Path", respectivamente.

Quando se trata dos países com mais fãs que ouviram o lançamento até agora no serviço de streaming, os franceses e os brasileiros foram os primeiros. Após o Brasil e a França, seguido por Alemanha, Reino Unido e México. Na dividão por cidades destam-se São Paulo com o maior número de fãs, seguida por Paris, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Dublin.

A faixa etária que mais distribui streams para a artista é a de 18 a 25 anos (38%), seguida de 26 a 35 anos (25%) e 36 a 45 anos (15%).