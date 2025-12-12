Grupo de K-pop Kiiras viraliza ao dançar coreografia de 'Só pra Tu', de Viviane Batidão
O grupo musical coreano se destacou na internet pela mistura de estilos musicais
O grupo de Kpop Kiiras viralizou recentemente após publicar um vídeo dançando a música de sucesso “Só pra Tu”, da artista paraense Viviane Batidão em parceria com Anitta. Nas imagens, é possível ver as integrantes Lingling, Harin, Kylie, Kurumi, Doyeon e Roah se divertindo ao som do melody.
Nos comentários do vídeo, muitas pessoas elogiaram as dançarinas e notaram o amor delas pela música da cantora paraense que alcançou o mundo. “Acho que elas amaram a música”, escreveu uma seguidora. “Kiiras, venham para o Brasil, amo vocês”, revelou outra. “Belém do Pará para o mundo”, disse uma terceira.
Música de Viviane Batidão e Anitta
A canção “Só pra Tu”, que está fazendo o maior sucesso no mundo, foi apresentada pela primeira vez pelas cantoras Viviane Batidão e Anitta no dia 1 de novembro, durante a apresentação das artistas no Global Citizen Festival, que aconteceu no estádio do Mangueirão. Na última quarta-feira (10), a faixa atingiu 1 milhão de streams e esse foi um grande feito da cantora paraense nas plataformas digitais.
“Trabalhar com a Anitta era um sonho antigo, e ‘Só pra Tu’ nasceu exatamente como eu imaginava: misturando o tecnomelody e o pop de um jeito muito nosso. A música também ganhou a coprodução do meu amigo e maestro Rodrigo Camarão, que ajudou a dar a cara sonora que queríamos para essa parceria”, contou Viviane Batidão.
