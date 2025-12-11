Capa Jornal Amazônia
Viviane Batidão fica presa em São Paulo após voos serem cancelados por conta de ciclone

A cantora informou que a previsão do fenômeno climático atingiu as malhas aéreas de diversos estados do Brasil

Victoria Rodrigues
A cantora paraense revelou que conseguiu voo de volta para Belém apenas no dia 14 de dezembro. (Foto: Thais Verônica/ Divulgação)

A cantora paraense Viviane Batidão utilizou os stories de seu Instagram para informar que ela e sua equipe musical estão presos em São Paulo devido a previsão de ciclones nas regiões sul e sudeste do Brasil. A artista informou que o aviso da chegada do fenômeno climático atingiu as malhas aéreas de diversos estados e, por esse motivo, conseguiu garantir a viagem apenas neste domingo (14) para Belém.

“É, galera, o negócio aqui está caótico. A gente só conseguiu voo para domingo, vamos ficar aqui em São Paulo até domingo à noite, do jeito que a gente está, ninguém trouxe nem roupa, ilhados em São Paulo, rir pra não chorar, né? E é isso, infelizmente, a gente não tem culpa e as empresas também não por conta do ciclone que veio pra cá e aconteceu tudo isso”, disse Viviane no perfil do Instagram.

image Stories do perfil oficial do Instagram de Viviane Batidão. (Foto: Reprodução/ Instagram | @vivianebatidaooficial)

Viviane Batidão no Encontro

A cantora Viviane Batidão esteve presente em São Paulo, nesta quarta-feira (10), para participar do “Encontro com Patrícia Poeta”, programa exibido nas manhãs da TV Globo. Ao longo das conversas no sofá ao lado da apresentadora, a cantora reviveu alguns momentos da vida e contou um pouco sobre as histórias que fizeram parte dos degraus para a formação de seu sucesso e crescimento profissional.

“Eu não tinha nem show montado, eu não tinha nada. Meu primeiro show foi em Macapá. Em julho eu fui, aluguei um teclado, montei uma equipe e meti a cara. Hoje em dia é diferente. Hoje eu tenho uma equipe de quase 30 pessoas, que é o poder da música na minha vida”, relembrou Viviane Batidão, orgulhosa de sua trajetória.

Atualmente, a artista está com o novo hit “Só pra Tu”, produzido em parceria com Anitta, que no mesmo dia da exibição do programa chegou a atingir a marca de 1 milhão de streams, o que simbolizou o primeiro grande feito da cantora paraense nas plataformas digitais. “Gente, vamos celebrar porque Viviane acabou de bater 1 milhão!”, comemorou Patrícia Poeta em um vídeo gravado nos estúdios Globo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

viviane batidão

voo cancelado

ciclone

viagem

são paulo

Cantora paraense
Brasil
