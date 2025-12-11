Capa Jornal Amazônia
‘Milagre na Rodovia’: mulher sai ilesa após carro capotar e parar aos pés da imagem de Nossa Senhora

O acidente ocorreu quando a vítima estava indo para o trabalho e perdeu o controle do veículo ao tentar desviar de um carro

Victoria Rodrigues
fonte

Após o acidente, a vereadora saiu pela janela do carro sem ferimentos graves. (Foto: Valéria Bosso)

A vereadora Valéria Bosso, da cidade de Formosa do Oeste, causou comoção nas mídias sociais ao revelar ter saído ilesa de um acidente na madrugada deste último sábado (6), no Paraná. O episódio ocorreu quando ela estava dirigindo até o trabalho, perdeu o controle do veículo, capotou e parou aos pés de uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, que estava instalada próximo à rodovia PR-239.

Segundo informações fornecidas pela vítima, o acidente aconteceu no momento em que ela tentou desviar de um carro que vinha em alta velocidade em sua direção e foi então que ela começou a perder o controle do veículo. Logo em seguida, a roda do carro chegou a atingir uma pedra e fez com que o automóvel virasse, porém ele não conseguiu atingir o muro porque parou bem em frente à imagem da santa.

“Eu dei sinal e o carro continuou. Tive a sensação de que ele estava vindo por cima de mim. Aí eu puxei, assustei e puxei de novo pra rodovia. Depois eu perdi o controle, desci o barranco e fui direto pro muro”, explicou a vereadora Valéria Bosso, que disse ter saído da cena pela janela do carro, mas sem ferimentos graves.

O milagre de Nossa Senhora Aparecida

Para a vereadora Valéria Bosso, o acidente foi como um milagre porque ela não se machucou e sempre quando sai de casa reza por cuidado e proteção da Virgem Maria. “A roda encontrou uma pedra e o carro parou aos pés de Nossa Senhora. Toda vez que eu saio de casa eu peço: ‘Nossa Senhora, cubra com o manto sagrado na ida e na volta’, livrando dos acidentes. E eu fui parar aos pés de Nossa Senhora”, revelou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)

