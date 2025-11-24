Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão'

A noite do último domingo (23) ficará marcada para sempre na história do futebol paraense. O Remo conquistou o tão sonhado acesso e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Com o feito histórico, diversas personalidades comentaram sobre a conquista azulina. Um deles foi o jornalista e apresentador Tiago Leifert.

Por meio de uma publicação nos stories do Instagram, Leifert destacou o resultado do Leão Azul, que contrariou todas as previsões.

"Aconteceu o milagre do Mangueirão! [O] Clube do Remo é Série A", escreveu o jornalista, que usou uma foto do fotógrafo Thiago Gomes, do O Liberal, para ilustrar a publicação.

Esta não é a primeira vez que o jornalista fala sobre a equipe paraense. Em outubro, durante live no YouTube, o apresentador disse que acompanhava o clube azulino e que estava torcendo pelo acesso do time.

(Reprodução / Instagram)

Além de Tiago Leifert, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande também foi uma das personalidades que repercutiu o retorno do Leão Azul à Série A.

"Eu acabei de assistir um jogaço, uma partida incrível, num estádio maravilhoso, lotado, com uma torcida inflamada", disse Casagrande em um vídeo divulgado nas redes sociais.

No vídeo, o comentarista falou sobre a conquista histórica após 31 anos da última participação do clube azulino na Série A.

"Quando apareciam as imagens do estádio, havia muitas crianças com pais. Crianças que ainda nem eram nascidas [em 1994] e tantas outras pessoas que eram na época pequenas, nem lembram da emoção que se tinha em ver um time da sua cidade, do seu estado, da sua região jogando na Série A", apontou o comentarista.

O Remo selou o acesso à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás no Mangueirão lotado por 3 a 1, no último domingo (23). Com o triunfo, o time azulino contou com a "ajuda" do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC para garantir a última vaga no G-4.