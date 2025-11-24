Jornalista Tiago Leifert celebra acesso do Remo: 'Aconteceu o milagre do Mangueirão' Também apresentado, Leifert já havia manifestado torcida pelo clube azulino O Liberal 24.11.25 8h56 Jornalista já havia manifestado torcida pelo clube (Reprodução/Youtube) A noite do último domingo (23) ficará marcada para sempre na história do futebol paraense. O Remo conquistou o tão sonhado acesso e vai jogar a Série A do Campeonato Brasileiro após 32 anos. Com o feito histórico, diversas personalidades comentaram sobre a conquista azulina. Um deles foi o jornalista e apresentador Tiago Leifert. Por meio de uma publicação nos stories do Instagram, Leifert destacou o resultado do Leão Azul, que contrariou todas as previsões. "Aconteceu o milagre do Mangueirão! [O] Clube do Remo é Série A", escreveu o jornalista, que usou uma foto do fotógrafo Thiago Gomes, do O Liberal, para ilustrar a publicação. Esta não é a primeira vez que o jornalista fala sobre a equipe paraense. Em outubro, durante live no YouTube, o apresentador disse que acompanhava o clube azulino e que estava torcendo pelo acesso do time. (Reprodução / Instagram) Além de Tiago Leifert, o ex-jogador e comentarista Walter Casagrande também foi uma das personalidades que repercutiu o retorno do Leão Azul à Série A. "Eu acabei de assistir um jogaço, uma partida incrível, num estádio maravilhoso, lotado, com uma torcida inflamada", disse Casagrande em um vídeo divulgado nas redes sociais. No vídeo, o comentarista falou sobre a conquista histórica após 31 anos da última participação do clube azulino na Série A. "Quando apareciam as imagens do estádio, havia muitas crianças com pais. Crianças que ainda nem eram nascidas [em 1994] e tantas outras pessoas que eram na época pequenas, nem lembram da emoção que se tinha em ver um time da sua cidade, do seu estado, da sua região jogando na Série A", apontou o comentarista. O Remo selou o acesso à elite do futebol brasileiro após vencer o Goiás no Mangueirão lotado por 3 a 1, no último domingo (23). Com o triunfo, o time azulino contou com a "ajuda" do Cuiabá-MT, que venceu o Criciúma-SC para garantir a última vaga no G-4. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO ARTILHEIRO Pedro Rocha projeta Remo na Série A e cita o Mirassol como exemplo: 'Clube já está trabalhando' Artilheiro da Série B diz que diretoria já trabalha para dar melhor estrutura ao elenco 25.11.25 20h43 LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 MERCADO Klaus deixa futuro em aberto após acesso e torcida do Remo vive expectativa por renovação A mudança no calendário nacional, que antecipou o início do Brasileirão para o final de janeiro, deixa pouquíssimo tempo para a diretoria azulina definir quem chega e quem sai 25.11.25 19h10 Futebol Remo fecha Série B como maior arrecadador de bilheteria Clube somou R$ 15,7 milhões em 19 jogos e liderou a competição em receita, impulsionado pelo recorde contra o Goiás 25.11.25 18h37 MAIS LIDAS EM ESPORTES LEÃO Remo em peso na seleção da 38ª rodada, mas ausência de Pedro Rocha gera críticas O goleiro Marcelo Rangel, o zagueiro Klaus, o volante Caio Vinícius e o atacante João Pedro foram escalados entre os 11 ideais da rodada 25.11.25 19h38 Futebol Remo encerra espera de 32 anos e revive memórias de sua última Série A Última participação azulina na elite ocorreu em um ano marcado por conquistas, tragédias e um futebol brasileiro em plena transformação 24.11.25 18h58 BRASILEIRÃO Contra quem o Remo vai jogar na Série A? Veja os times já confirmados para 2026 Palmeiras, Flamengo, Botafogo e mais equipes já estão confirmadas na elite do Campeonato Brasileiro 25.11.25 20h39 SÉRIE B Remo fecha Série B com acesso e termina entre os elencos mais valiosos da competição Leão tem o segundo elenco mais caro da Segundona, avaliado em 18 milhões de euros 24.11.25 17h18