Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. Caio Maia 08.01.26 14h10 Léo Andrade é reforço do Remo (Divulgação/ Suwon Bluewings) Três jogadores que ainda não foram anunciados pelo Remo estão treinando com o elenco no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco, sede da pré-temporada azulina. De acordo com o jornalista André Laurent, da TV Liberal, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Léo Andrade e o volante Patrick já foram integrados à equipe e devem ser anunciados em breve. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Segundo André, os três jogadores participam normalmente de todas as atividades do Leão Azul no CT do Retrô. O Leão Azul deve continuar os treinos de pré-temporada até a próxima semana, quando retorna a Belém para enfrentar, no dia 18, o Águia de Marabá pela final da Supercopa Grão-Pará. Na última quarta-feira (7), o Remo anunciou dois jogadores. Um deles é o atacante Carlinhos, de 29 anos, que estava no Vitória-BA. O outro é o volante Patrick de Paula, de 26 anos, que estava no Estoril-POR, mas tem o passe vinculado ao Botafogo-RJ. Perfil dos reforços Dos três reforços que serão anunciados, apenas Léo Andrade tem experiência no futebol do exterior. Revelado pelo Coritiba, o zagueiro já passou por Marítimo (Portugal), Khimki-RUS, Lamia-GRE e, mais recentemente, defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, onde disputou a temporada 2025. Patrick se destacou no Internacional em 2021 (Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional) O mais experiente é o volante Patrick, de 33 anos. O jogador atuou por várias temporadas em equipes da Série A do Brasileirão, vivendo seu melhor momento entre os anos de 2018 e 2021, quando defendeu o Internacional-RS e foi vice-campeão brasileiro. Desde então, o atleta passou por São Paulo-SP, Atlético-MG, Santos-SP e Athletico Paranaense, onde disputou a Segundona do ano passado. Já o mais novo é o lateral-direito João Lucas, de 27 anos, que estava no Grêmio-RS. Revelado na base do Goiás-GO, o atleta teve uma breve passagem pelo Flamengo-RJ, antes de rodar por Cuiabá-MT, Santos-SP e Juventude-RS. João Lucas, novo lateral-direito do Remo (Lucas Ubel/ Ascom Grêmio) Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo reforços COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Marcos Braz garante continuidade no Remo e projeta Série A com responsabilidade O executivo ressaltou que o Remo optou por uma política de mercado conservadora, evitando gastos que possam gerar problemas ao fim da temporada 08.01.26 18h00 Copa São Paulo de Futebol Júnior Monte Roraima x Remo: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (08/01) pela Copinha Monte Roraima e Remo jogam hoje pela Copa São Paulo de Futebol Júnior; veja as formações e onde assistir o jogo ao vivo 08.01.26 16h15 MAIS LIDAS EM ESPORTES ESPERANÇA Times paraenses decidem futuro na Copinha na última rodada Tuna enfrenta o Botafogo-SP com chances de classificação e Carajás precisa vencer o Olímpico e torcer por reviravolta jurídica 08.01.26 23h25 APRESENTADO Juan Carlos Osorio fala pela primeira vez como treinador do Remo: 'vamos jogar de igual pra igual' Sobre o mercado, o treinador explicou que participou das conversas sobre reforços de forma pontual, entre eles um zagueiro canhoto 08.01.26 23h13 NÃO DEU Remo perde e agora precisa vencer o Palmeiras para se classificar na Copinha Contra o Monte Roraima, o desempenho do Remo esteve abaixo do esperado, especialmente no primeiro tempo 08.01.26 19h56 Futebol Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes Informação é do jornalista André Laurent, da TV Liberal, que está no CT do Retrô, casa da pré-temporada azulina. 08.01.26 14h10