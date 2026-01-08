Ainda não anunciados oficialmente, três reforços treinam com o Remo na pré-temporada; veja nomes

Três jogadores que ainda não foram anunciados pelo Remo estão treinando com o elenco no Centro de Treinamento do Retrô, em Camaragibe, Pernambuco, sede da pré-temporada azulina. De acordo com o jornalista André Laurent, da TV Liberal, o lateral-direito João Lucas, o zagueiro Léo Andrade e o volante Patrick já foram integrados à equipe e devem ser anunciados em breve.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Segundo André, os três jogadores participam normalmente de todas as atividades do Leão Azul no CT do Retrô. O Leão Azul deve continuar os treinos de pré-temporada até a próxima semana, quando retorna a Belém para enfrentar, no dia 18, o Águia de Marabá pela final da Supercopa Grão-Pará.

Na última quarta-feira (7), o Remo anunciou dois jogadores. Um deles é o atacante Carlinhos, de 29 anos, que estava no Vitória-BA. O outro é o volante Patrick de Paula, de 26 anos, que estava no Estoril-POR, mas tem o passe vinculado ao Botafogo-RJ.

Perfil dos reforços

Dos três reforços que serão anunciados, apenas Léo Andrade tem experiência no futebol do exterior. Revelado pelo Coritiba, o zagueiro já passou por Marítimo (Portugal), Khimki-RUS, Lamia-GRE e, mais recentemente, defendeu o Suwon Bluewings, da Coreia do Sul, onde disputou a temporada 2025.

Patrick se destacou no Internacional em 2021 (Ricardo Duarte / Divulgação / Internacional)

O mais experiente é o volante Patrick, de 33 anos. O jogador atuou por várias temporadas em equipes da Série A do Brasileirão, vivendo seu melhor momento entre os anos de 2018 e 2021, quando defendeu o Internacional-RS e foi vice-campeão brasileiro. Desde então, o atleta passou por São Paulo-SP, Atlético-MG, Santos-SP e Athletico Paranaense, onde disputou a Segundona do ano passado.

Já o mais novo é o lateral-direito João Lucas, de 27 anos, que estava no Grêmio-RS. Revelado na base do Goiás-GO, o atleta teve uma breve passagem pelo Flamengo-RJ, antes de rodar por Cuiabá-MT, Santos-SP e Juventude-RS.

João Lucas, novo lateral-direito do Remo (Lucas Ubel/ Ascom Grêmio)