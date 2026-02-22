Remo volta a encarar o Internacional-RS em Belém após quase dez anos; relembre

O Remo volta a viver um capítulo especial em sua história. Na próxima quarta-feira (25), o Leão recebe o Internacional, às 21h30, no Mangueirão, pela 4ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. A partida também carrega simbolismos. Esse será o primeiro reencontro das equipes após quase uma década.

A última vez que o Inter esteve em Belém para enfrentar o Remo foi em 21 de fevereiro de 2018, pela segunda fase da Copa do Brasil. Na ocasião, o Colorado venceu por 2 a 1, no antigo Mangueirão. Leandro Damião e Edenilson marcaram para os gaúchos, enquanto Felipe Marques descontou para o Leão.

O confronto ficou marcado pelo equilíbrio e pela atmosfera intensa nas arquibancadas, mesmo antes da reforma que modernizou o estádio. Desde então, o time gaúcho não voltou a enfrentar o clube azulino em solo paraense.

Se o recorte for ampliado para o estado, a visita mais recente do Inter ocorreu em 2019, contra o Paysandu, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. O Colorado venceu por 1 a 0, com gol de Paolo Guerrero, e não retornou mais ao Pará até agora.

A lembrança de 2002

Sempre que Internacional e Belém aparecem na mesma frase, é inevitável recordar o 17 de novembro de 2002. Naquele dia, no Mangueirão lotado, o Inter venceu o Paysandu por 2 a 0 e escapou do rebaixamento à Série B, em episódio que ficou conhecido como “Batalha de Belém”. Nilmar e Daniel Carvalho marcaram os gols que garantiram a permanência colorada na elite.

Fator casa e equilíbrio histórico

Historicamente, o retrospecto em Belém mostra equilíbrio. Em cinco partidas com mando azulino ao longo da história, foram duas vitórias para cada lado e um empate.

Com o novo gramado favorecendo o jogo veloz pelas laterais, o Remo deve apostar na intensidade e na pressão inicial para tentar controlar as ações. O Inter, acostumado a decisões fora de casa, chega sabendo que o ambiente na capital paraense costuma ser determinante.