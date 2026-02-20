Alef Manga vive fase decisiva no Remo e se firma como esperança de gols

O atacante Alef Manga atravessa um momento de afirmação no Remo. Em seis partidas com a camisa azulina, o camisa 9 soma dois gols e uma assistência, números que ganham ainda mais peso pelo contexto. Ele balançou as redes diante de Mirassol e Atlético-MG, adversários da Série A, e vem sendo apontado pela torcida como uma das principais armas ofensivas do time na temporada.

Semifinalista do Campeonato Paraense, o Remo encara o Cametá no próximo dia 22, em jogo único, valendo vaga na decisão. O clube tenta o bicampeonato estadual. Na Série A, o desafio seguinte será contra o Internacional, no dia 25, pela quarta rodada. No Brasileiro, o Leão busca reação e ocupa atualmente a 17ª colocação.

Em meio à maratona, Alef Manga destaca o momento pessoal na capital paraense. “Estou muito feliz pelo o que vivo no clube, pela entrega em campo, por poder ajudar e honrar a camisa. A gente sabe que será um jogo muito difícil contra o Cametá. Ontem eu estava em casa e assisti à partida deles, vi que será complicado, mas o professor Osório vai preparar a força máxima para este domingo. É jogo único, e eu quero ganhar com tranquilidade, porque nas penalidades sempre dá aquele friozinho (risos).”

O atacante também projeta as dificuldades da semifinal, principalmente fora de casa, e reforça a importância da concentração em um confronto eliminatório. “Sabemos das dificuldades que vamos ter com o gramado e com a torcida. Então estamos unidos nesse momento. Quando chegamos ao estádio, já na visita ao campo, temos consciência de que é uma equipe difícil e de que o gramado estará ruim para os dois lados. Estamos nos preparando bem”, diz.

Contratado para ser referência no ataque, Alef ressalta a gratidão pela oportunidade no clube e o processo de adaptação. “Primeiro, agradeci a Deus pela oportunidade de vestir a camisa do Remo. Tive outras oportunidades de vir e não deu certo, mas desta vez aconteceu. É difícil para um jogador que chega se adaptar ao clube, à cidade e à torcida. Graças a Deus, estou vivendo isso nos jogos. Sempre deixei claro que quero ajudar meus companheiros, mesmo sabendo que o atacante vive de gols.”

Com o Parazão em fase decisiva e a Série A apenas no início, o centroavante mantém o discurso de foco e entrega. “Vejo que ainda é o início da competição, mas o Parazão já é mata-mata. Sou grato por tudo que estou vivendo aqui. Em todos os clubes por onde passei sempre foi assim. Vou dar o meu máximo para fazer gols, dar assistências e comemorar conquistas e objetivos alcançados.”