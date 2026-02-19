Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou dois jogos como titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada Fábio Will 19.02.26 17h54 Jogador já marcou quatro gols, todos eles em momentos em que o Remo estava atrás do placar (Talita Gouvêa / Divulgação Remo) A temporada 2026 para o Remo está cheia. O Leão está disputando o Campeonato Paraense e o Brasileiro da Série A, além de ter jogado a Supercopa Grão Pará. Nesse período, um jogador em especial vem sendo o grande destaque azulino em campo. O paraense Yago Pikachu, de 33 anos, vem sendo decisivo e assumiu o posto de artilheiro da equipe nesse início de ano no Baenão. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Yago Pikachu, cria do Paysandu, mas torcedor azulino desde criança, chegou ao Remo e vem correspondendo à altura o investimento. Vindo do Fortaleza e com uma passagem marcante pelo Paysandu, maior rival azulino e com embates e gols feitos contra seu atual clube, Pikachu vem se mostrando goleador, situação que virou rotina em sua carreira e decisivo. Reserva decisivo Com oito jogos disputados, sendo apenas dois deles como titular, o meia-extrema ofensivo pela direita marcou quatro gols, uma média de meio gol por partida e hoje é o artilheiro da equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio. Todas as vezes em que Yago Pikachu entrou foram no segundo tempo, sendo uma “arma letal” a favor dos azulinos. Yago Pikachu com a camisa azulina (Cristino Martins / O Liberal) VEJA MAIS Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui Remo encaminha contrato em definitivo com meia Diego Hernandez; saiba detalhes Segundo informação do ge, confirmada pela reportagem de O Liberal, negociação aguarda o ‘sim’ do jogador para ser concretizada. Carreira recheada de gols O paraense Yago Pikachu vem marcando gols decisivos. Em todas as partidas em que balançou as redes, o Remo estava em desvantagem no placar. Yago marcou seu primeiro gol diante do Águia de Marabá na decisão da Supercopa Grão Pará, quando o Remo estava perdendo por 1 a 0. O segundo gol do jogador com a camisa do Leão ocorreu na partida diante do Bragantino, na estreia do Parazão. Menos de 1 minuto em campo, Pikachu balançou a rede do Tubarão, quando o clube azulino perdia por 1 a 0. Pikachu marcou também na Série A, diante do Atlético-MG no empate em 3 a 3, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O atleta marcou o gol de empate azulino, quando o clube remista perdia por 2 a 1. Por último, Pikachu foi decisivo mais uma vez na classificação do Remo para a semifinal do Parazão. Ele entrou no segundo tempo, sofreu o pênalti e empatou o jogo para o Remo em 1 a 1. Yago Pikachu vem sendo decisivo para o Remo (Divulgação/Clube do Remo) VEJA MAIS Lateral do Remo faz duras críticas a Osorio: 'Achou que eu era moleque' Em uma live realizada no canal do jornalista Abner Luiz, Sávio afirmou ter sido desrespeitado pelo atual treinador azulino, Juan Carlos Osorio VÍDEO: torcedor mostra coleção com mais de 70 camisas do Clube do Remo Peças foram garimpadas por Adriano Queiroz em brechós especializados e incluem raridades Zé Welison admite falta de entrosamento no Remo: 'Não é fácil' Volante diz que elenco ainda “está se conhecendo”, cita pouco tempo de treino e avalia que dificuldades do início da temporada passam pela divisão do grupo e pelo calendário apertado. Números expressivos De acordo com o site “O Gol”, Yago Pikachu teve 378 minutos em campo com a camisa do Remo. Isso é o que vale 4.2 jogos pelo Leão Azul, tendo uma média de gols. Os números do atleta por onde passou chamam atenção. No Paysandu, jogando de lateral-direito, o atleta fez 62 gols em quatro temporadas. No Vasco da Gama-RJ marcou 49 gols em cinco anos. Fechando os números, Pikachu balançou as redes 61 vezes em cinco temporadas pelo Fortaleza-CE. Yago Pikachu Em entrevista à TV Cultura, após a classificação para a semifinal do Parazão, o jogador falou da entrada em campo, o que o técnico Juan Carlos Osorio pediu na sua entrada em campo, além de citar a posição que gosta de atuar “Ele [técnico Osorio] tirou um dos zagueiros, me colocou praticamente como um ala, um extremo, que é minha posição favorita e que costumo jogar durante a minha carreira. Conseguimos chegar por ali, com a minha entrada. Além do gol que foi direita, tivemos outras oportunidades”, falou. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo yago pikachu futebol série a jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou dois jogos como titular Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada 19.02.26 17h54 futebol Remo não vence partida como visitante há quatro meses; veja números Leão bateu o Águia, nos pênaltis, para avançar à final do Parazão após empate no tempo normal. 19.02.26 11h45 futebol Marcelo Rangel celebra marca de 100 jogos com a camisa do Remo: 'Sonho de criança' Goleiro está em sua terceira temporada pelo Leão Azul e atingiu o número na partida contra o Águia de Marabá, pelo Parazão 19.02.26 9h49 ENTREVISTA Osorio defende atuação do Remo contra o Águia: 'Fomos superiores' O colombiano também destacou a reação do time após o início mais intenso do adversário 18.02.26 23h20 MAIS LIDAS EM ESPORTES DEU LEÃO Remo vence Águia nos pênaltis e está na semifinal do Parazão Com time A, Leão sofre gol no início, empata no segundo tempo e consegue vencer nas penalidades 18.02.26 22h24 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quinta-feira (19/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Brasileirão, Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quinta-feira 19.02.26 7h00 FUTEBOL No clássico da Curuzu, Paysandu x Tuna disputam quem vai à semifinal do Parazão 2026 Lobo e Águia do Souza voltam a se encontrar no Parazão 2026, mas agora uma derrota decretará o fim da linha para uma das equipes 19.02.26 7h30 FUTEBOL Jogos das quartas de final do Parazão movimentam o interior nesta quinta-feira (19) Capitão Poço recebe o Castanhal, enquanto o Cametá encara o Santa Rosa em casa 19.02.26 8h00