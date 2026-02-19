Capa Jornal Amazônia
Artilheiro do Remo em 2026, Yago Pikachu vem sendo decisivo e realizou dois jogos como titular

Yago Pikachu é o grande destaque do Remo na atual temporada

Fábio Will
fonte

Jogador já marcou quatro gols, todos eles em momentos em que o Remo estava atrás do placar (Talita Gouvêa / Divulgação Remo)

A temporada 2026 para o Remo está cheia. O Leão está disputando o Campeonato Paraense e o Brasileiro da Série A, além de ter jogado a Supercopa Grão Pará. Nesse período, um jogador em especial vem sendo o grande destaque azulino em campo. O paraense Yago Pikachu, de 33 anos, vem sendo decisivo e assumiu o posto de artilheiro da equipe nesse início de ano no Baenão.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Yago Pikachu, cria do Paysandu, mas torcedor azulino desde criança, chegou ao Remo e vem correspondendo à altura o investimento. Vindo do Fortaleza e com uma passagem marcante pelo Paysandu, maior rival azulino e com embates e gols feitos contra seu atual clube, Pikachu vem se mostrando goleador, situação que virou rotina em sua carreira e decisivo.

Reserva decisivo

Com oito jogos disputados, sendo apenas dois deles como titular, o meia-extrema ofensivo pela direita marcou quatro gols, uma média de meio gol por partida e hoje é o artilheiro da equipe comandada pelo técnico Juan Carlos Osorio. Todas as vezes em que Yago Pikachu entrou foram no segundo tempo, sendo uma “arma letal” a favor dos azulinos.

image Yago Pikachu com a camisa azulina (Cristino Martins / O Liberal)

Carreira recheada de gols

O paraense Yago Pikachu vem marcando gols decisivos. Em todas as partidas em que balançou as redes, o Remo estava em desvantagem no placar. Yago marcou seu primeiro gol diante do Águia de Marabá na decisão da Supercopa Grão Pará, quando o Remo estava perdendo por 1 a 0. O segundo gol do jogador com a camisa do Leão ocorreu na partida diante do Bragantino, na estreia do Parazão. Menos de 1 minuto em campo, Pikachu balançou a rede do Tubarão, quando o clube azulino perdia por 1 a 0.

Pikachu marcou também na Série A, diante do Atlético-MG no empate em 3 a 3, na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG). O atleta marcou o gol de empate azulino, quando o clube remista perdia por 2 a 1. Por último, Pikachu foi decisivo mais uma vez na classificação do Remo para a semifinal do Parazão. Ele entrou no segundo tempo, sofreu o pênalti e empatou o jogo para o Remo em 1 a 1.

image Yago Pikachu vem sendo decisivo para o Remo (Divulgação/Clube do Remo)

Números expressivos 

De acordo com o site “O Gol”, Yago Pikachu teve 378 minutos em campo com a camisa do Remo. Isso é o que vale 4.2 jogos pelo Leão Azul, tendo uma média de gols. Os números do atleta por onde passou chamam atenção. No Paysandu, jogando de lateral-direito, o atleta fez 62 gols em quatro temporadas. No Vasco da Gama-RJ marcou 49 gols em cinco anos. Fechando os números, Pikachu balançou as redes 61 vezes em cinco temporadas pelo Fortaleza-CE.

Yago Pikachu

Em entrevista à TV Cultura, após a classificação para a semifinal do Parazão, o jogador falou da entrada em campo, o que o técnico Juan Carlos Osorio pediu na sua entrada em campo, além de citar a posição que gosta de atuar

“Ele [técnico Osorio] tirou um dos zagueiros, me colocou praticamente como um ala, um extremo, que é minha posição favorita e que costumo jogar durante a minha carreira. Conseguimos chegar por ali, com a minha entrada. Além do gol que foi direita, tivemos outras oportunidades”, falou.

Remo
.
