Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão Seel adquiriu 106 leitores de reconhecimento facial que já foram instalados nas catracas do Colosso do Bengui O Liberal 18.02.26 15h36 Sistema já foi instalado e será utilizado na partida entre Remo x Internacional-RS, pela Série A (Divulgação / Agência Pará) O Governo do Pará anunciou que já está disponível o cadastro para o novo sistema de reconhecimento facial que será utilizado no acesso ao Estádio Mangueirão. A tecnologia começa a ser testada no dia 25 de fevereiro, durante a partida entre Remo e Internacional-RS, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro. ASSISTA Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A implantação é coordenada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Ao todo, 106 leitores de reconhecimento facial foram instalados nas catracas do estádio e passam por ajustes finais. O uso do sistema será obrigatório a partir do jogo entre Remo e Fluminense, marcado para 12 de março. VEJA MAIS Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão Novo sistema será testado pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, no dia 25 de fevereiro, pela Série A Mangueirão terá entrada de torcedores por reconhecimento facial Novo mecanismo de entrada de torcedores inibe comercialização indevida de ingressos, além de impossibilitar a prática de cambismo O reconhecimento facial integra o processo de modernização do Mangueirão e atende às exigências da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que determina o controle biométrico de acesso em arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas. Como funciona o reconhecimento facial no Mangueirão? Com a nova tecnologia, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial, sem a necessidade de ingressos físicos ou cartões. O sistema é fornecido pela empresa Imply e permite a identificação dos torcedores nas catracas. A ferramenta também pode ser integrada a bases de dados da segurança pública, possibilitando a identificação de pessoas impedidas de acessar o local. Segundo o governo estadual, a expectativa é que a medida aumente a segurança, traga mais agilidade na entrada do público e reduza a atuação de cambistas e o uso de ingressos falsos. Após o período de testes em partidas de futebol, o sistema também deverá ser utilizado em shows e outros eventos realizados no estádio. Passo a passo para fazer o cadastro da biometria facial O cadastro biométrico deve ser realizado de forma online, por meio dos canais oficiais do Governo do Pará ou da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Para concluir o processo, o torcedor precisa: Acessar o site https://mangueirao.eleventickets.com/FacialRecognition#!/ Informar nome completo, CPF e um e-mail válido; Apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH; estrangeiros devem apresentar passaporte; Realizar o escaneamento facial pelo celular ou computador, em ambiente iluminado; Evitar o uso de acessórios, como bonés, chapéus ou óculos, durante o registro; Efetuar o pagamento da taxa única de R$ 1,98, via Pix ou cartão de crédito; Aguardar a confirmação do cadastro. Após a aprovação, o torcedor poderá acessar o Mangueirão apenas com o reconhecimento facial. 