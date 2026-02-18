Veja como fazer o cadastro da biometria facial para jogos do Remo e do Paysandu no Mangueirão

O Governo do Pará anunciou que já está disponível o cadastro para o novo sistema de reconhecimento facial que será utilizado no acesso ao Estádio Mangueirão. A tecnologia começa a ser testada no dia 25 de fevereiro, durante a partida entre Remo e Internacional-RS, válida pela Série A do Campeonato Brasileiro.

A implantação é coordenada pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Ao todo, 106 leitores de reconhecimento facial foram instalados nas catracas do estádio e passam por ajustes finais. O uso do sistema será obrigatório a partir do jogo entre Remo e Fluminense, marcado para 12 de março.

O reconhecimento facial integra o processo de modernização do Mangueirão e atende às exigências da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que determina o controle biométrico de acesso em arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas.

Como funciona o reconhecimento facial no Mangueirão?

Com a nova tecnologia, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial, sem a necessidade de ingressos físicos ou cartões. O sistema é fornecido pela empresa Imply e permite a identificação dos torcedores nas catracas.

A ferramenta também pode ser integrada a bases de dados da segurança pública, possibilitando a identificação de pessoas impedidas de acessar o local.

Segundo o governo estadual, a expectativa é que a medida aumente a segurança, traga mais agilidade na entrada do público e reduza a atuação de cambistas e o uso de ingressos falsos. Após o período de testes em partidas de futebol, o sistema também deverá ser utilizado em shows e outros eventos realizados no estádio.

Passo a passo para fazer o cadastro da biometria facial

O cadastro biométrico deve ser realizado de forma online, por meio dos canais oficiais do Governo do Pará ou da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Para concluir o processo, o torcedor precisa:

Acessar o site https://mangueirao.eleventickets.com/FacialRecognition#!/

Informar nome completo, CPF e um e-mail válido;

Apresentar documento oficial com foto, como RG ou CNH; estrangeiros devem apresentar passaporte;

Realizar o escaneamento facial pelo celular ou computador, em ambiente iluminado;

Evitar o uso de acessórios, como bonés, chapéus ou óculos, durante o registro;

Efetuar o pagamento da taxa única de R$ 1,98, via Pix ou cartão de crédito;

Aguardar a confirmação do cadastro.

Após a aprovação, o torcedor poderá acessar o Mangueirão apenas com o reconhecimento facial.