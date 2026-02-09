Governo libera cadastro para reconhecimento facial no Mangueirão

O Governo do Pará anunciou nesta segunda-feira (9) que já estão disponíveis os cadastros para o novo sistema de reconhecimento facial que será utilizado no acesso ao Estádio Olímpico do Pará Jornalista Edgar Proença, o Mangueirão. A tecnologia será testada pela primeira vez no jogo entre Remo e Internacional, válido pela Série A do Campeonato Brasileiro, marcado para o dia 25 de fevereiro, em Belém.

O sistema integra o processo de modernização do estádio e atende às exigências da Lei Geral do Esporte (Lei nº 14.597/2023), que determina o controle biométrico de acesso em arenas com capacidade superior a 20 mil pessoas. Ao todo, foram instalados 106 leitores de reconhecimento facial nas catracas do Mangueirão, que passam pelos ajustes finais para operação.

Com a nova tecnologia, o acesso ao estádio será feito exclusivamente por biometria facial, dispensando ingressos físicos ou cartões. O sistema, fornecido pela empresa Imply, permite a identificação dos torcedores nas catracas, além de integração com bases de dados da segurança pública, o que possibilita a identificação de pessoas impedidas de acessar o local.

O cadastro biométrico já pode ser realizado de forma online, por meio dos canais oficiais do Governo do Pará e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel). Para se cadastrar, o torcedor deve informar dados pessoais, apresentar documento oficial com foto, realizar o escaneamento facial em ambiente iluminado e efetuar o pagamento de uma taxa única de R$ 1,98, referente à manutenção e suporte do sistema.

A expectativa do governo estadual é que o reconhecimento facial traga mais agilidade no acesso, aumente a segurança do público e dificulte a ação de cambistas e o uso de ingressos falsos. Após o período de testes no futebol, a tecnologia também deverá ser utilizada em shows e outros eventos realizados no Mangueirão.

Passo a passo para cadastro no reconhecimento facial do Mangueirão

Acesse o link oficial disponibilizado nos canais do Governo do Pará ou da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Seel); Preencha seus dados pessoais, informando nome completo, CPF e um e-mail válido; Tenha em mãos um documento oficial com foto, como RG ou CNH. Para estrangeiros, será exigido passaporte; Faça o escaneamento facial pelo celular ou computador, em local bem iluminado; Evite o uso de acessórios, como bonés, chapéus ou óculos, durante o registro da imagem; Efetue o pagamento da taxa única de R$ 1,98, via Pix ou cartão de crédito; Conclua o cadastro e aguarde a confirmação. Após aprovado, o torcedor estará apto a acessar o Mangueirão apenas com o reconhecimento facial.