O Liberal chevron right Esportes chevron right Remo chevron right

Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo

O Liberal
fonte

Yago teve passagem discreta pelo Baenão, sem chutar uma bola em campo. (Samara Miranda / Ascom Remo)

O Clube do Remo oficializou a rescisão contratual do meia-atacante Yago Ferreira. O jogador deixa o Baenão sem ter feito qualquer partida com a camisa azulina desde que foi anunciado como reforço para a temporada.

Contratado após passagem pelo Fluminense, Yago foi integrado ao elenco e chegou a participar de treinamentos, mas não chegou a ser relacionado nem estrear oficialmente pelo Leão. A negociação contou com a indicação do então executivo de futebol Marcos Braz, que participava da gestão do futebol remista no período.

Aos 22 anos, Yago Ferreira foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e acumulava experiência recente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde atuou pelo Coritiba. A expectativa inicial era que o atleta pudesse ampliar as opções do setor ofensivo do Remo na sequência da competição.

Com a rescisão, o clube segue ajustando o elenco para a continuidade da temporada, enquanto o jogador fica livre no mercado para definir o próximo destino da carreira.

Palavras-chave

futebol

remo

yago ferreira

futebol paraense

jornal amazônia
