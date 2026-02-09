Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo O Liberal 09.02.26 17h44 Yago teve passagem discreta pelo Baenão, sem chutar uma bola em campo. (Samara Miranda / Ascom Remo) O Clube do Remo oficializou a rescisão contratual do meia-atacante Yago Ferreira. O jogador deixa o Baenão sem ter feito qualquer partida com a camisa azulina desde que foi anunciado como reforço para a temporada. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Contratado após passagem pelo Fluminense, Yago foi integrado ao elenco e chegou a participar de treinamentos, mas não chegou a ser relacionado nem estrear oficialmente pelo Leão. A negociação contou com a indicação do então executivo de futebol Marcos Braz, que participava da gestão do futebol remista no período. VEJA MAIS Remo reencontra o Atlético-MG na Série A após 31 anos com desvantagem no histórico Último confronto pela elite foi em 1994; Galo soma nove vitórias em 15 jogos contra o Leão Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo Aos 22 anos, Yago Ferreira foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e acumulava experiência recente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde atuou pelo Coritiba. A expectativa inicial era que o atleta pudesse ampliar as opções do setor ofensivo do Remo na sequência da competição. Com a rescisão, o clube segue ajustando o elenco para a continuidade da temporada, enquanto o jogador fica livre no mercado para definir o próximo destino da carreira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol remo yago ferreira futebol paraense jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube Jogador foi indicação do ex-executivo Marcos Braz e deixa o Baenão sem entrar em campo 09.02.26 17h44 FUTEBOL Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição 09.02.26 16h33 Futebol Remo reencontra o Atlético-MG na Série A após 31 anos com desvantagem no histórico Último confronto pela elite foi em 1994; Galo soma nove vitórias em 15 jogos contra o Leão 09.02.26 15h29 FUTEBOL Pkachu do Leão! Jogador é flagrado cantando música da maior organizada do Remo Yago Pikachu atuou pelo Paysandu e hoje veste a camisa do Remo 09.02.26 14h43 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Árbitro fica ferido após ser atingido por pedra arremessada da torcida do Paysandu no Re-Pa O episódio foi registrado na súmula da partida, que também detalhou o arremesso de outros objetos do setor destinado à torcida do Paysandu 09.02.26 11h32 FUTEBOL Remo leva mais torcedores ao Re-Pa, mas Paysandu tem a maior renda; confira Papão e o Leão Azul se enfrentaram no último domingo (8) pelo Parazão 09.02.26 9h31 FUTEBOL Presidente do Paysandu valoriza atuação do time no Re-Pa e reclama da arbitragem Dirigente azulino comentou sobre o resultado e ainda questionou decisões da arbitragem 09.02.26 10h54 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (09/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo La Liga, Campeonato Italiano e Liga dos Campeões da Ásia movimentam o futebol nesta segunda-feira 09.02.26 7h00