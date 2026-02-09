Remo rescinde contrato com Yago Ferreira, que não chegou a estrear pelo clube

O Clube do Remo oficializou a rescisão contratual do meia-atacante Yago Ferreira. O jogador deixa o Baenão sem ter feito qualquer partida com a camisa azulina desde que foi anunciado como reforço para a temporada.

Contratado após passagem pelo Fluminense, Yago foi integrado ao elenco e chegou a participar de treinamentos, mas não chegou a ser relacionado nem estrear oficialmente pelo Leão. A negociação contou com a indicação do então executivo de futebol Marcos Braz, que participava da gestão do futebol remista no período.

Aos 22 anos, Yago Ferreira foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e acumulava experiência recente na Série B do Campeonato Brasileiro, onde atuou pelo Coritiba. A expectativa inicial era que o atleta pudesse ampliar as opções do setor ofensivo do Remo na sequência da competição.

Com a rescisão, o clube segue ajustando o elenco para a continuidade da temporada, enquanto o jogador fica livre no mercado para definir o próximo destino da carreira.