Atlético-MG x Remo: veja quantos ingressos já foram vendidos para o confronto na Arena MRV Pressionado, Galo recebe o Remo em Belo Horizonte (MG). Os dois clubes ainda não venceram na competição Fábio Will 09.02.26 16h33 Torcida do Atlético na Arena MRV (Divulgação / "X" @Atletico) O Remo encara o Atlético-MG na próxima quarta-feira (11), às 20h, na Arena MRV, na cidade de Belo Horizonte, em jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro. O clube mineiro iniciou as vendas de ingressos para o jogo no último final de semana e, até esta segunda-feira, a procura por bilhetes é baixa, mesmo com promoção. De acordo com o portal "O Tempo", até a tarde desta segunda-feira, pouco mais de 6 mil ingressos haviam sido comercializados. Os valores dos bilhetes variam, sendo o menor preço R$25.50 para sócios Galo na Veia, além de preços fixos de valor de R$29,90 para o setor "Inter Norte" para todas as outras categorias do programa sócio-torcedor do Galo. A capacidade total da Arena MRV é de 44.892 torcedores. A casa do Galo Mineiro foi inaugurada no dia 15 de abril de 2023. O Remo volt a jogar contra o Atlético-MG em Belo Horizonte, após quase cinco anos. A última vez em que os clubes se encontraram foi na partida de volta da Copa do Brasil, no dia 10 de junho de 2021. Vitória do Galo por 2 a 1, no Mineirão, com gols de Réver e Hulk para o Galo. Romércio marcou o gol do time paraense. Atlético-MG e Remo ainda não venceram na Série A do Brasileiro. Os dois clubes possuem uma derrota e um empate e somam 1 ponto, cada. Galo x Leão Azul duelam na Arena MRV, nesta quarta-feira (11), às 20h e a partida terá transmissão lance a lance pelo Portal OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.