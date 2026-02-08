Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses Lateral chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. Caio Maia 08.02.26 17h44 Jorge rescinde com o Remo. (Samara Miranda/Ascom Remo) O lateral-esquerdo Jorge não faz mais parte do elenco do Remo. O clube e o jogador acertaram a rescisão contratual de forma antecipada, encerrando um vínculo que iria até o final desta temporada. A informação foi confirmada pela assessoria do atleta. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Aos 29 anos, Jorge chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. Com passagens por clubes de peso do futebol nacional, como Flamengo, Santos e Palmeiras, o lateral foi incorporado ao grupo em um momento decisivo da temporada e ganhou espaço ao longo da reta final da competição. VEJA MAIS Vídeo: torcidas de Remo e Paysandu exibem mosaicos antes do primeiro Re-Pa no ano Arquibancadas foram tomadas por bandeiras, símbolos e mascotes no clássico deste domingo, com maior presença da torcida azulina Com time misto, Remo divulga escalação para o Re-Pa, confira Como havia antecipado, o técnico Juan Carlos Osorio optou por uma formação mista, reunindo jogadores que atuaram pelo chamado time A, no empate com o Mirassol pela Série A, e atletas que vinham sendo utilizados no time B, que venceu o Águia de Marabá pelo Parazão Reggae e futebol se misturam na arquibancada com a torcida Remo Rasta Grupo de amigos une música e paixão pelo Leão Azul e marca presença no clássico Re-Pa Em mensagem de despedida, o jogador destacou o período vivido no Baenão e o apoio recebido no clube. "Só tenho a agradecer ao Remo, à diretoria, comissão técnica, companheiros e à nossa imensa torcida pelo que vivi nesses últimos meses", afirmou. Jorge também ressaltou o significado pessoal da passagem pelo clube. "O clube me abriu as portas num momento que mais precisei e serei eternamente grato. Sei da importância que cada um de nós, jogadores, tivemos no acesso e levarei isso no meu coração", completou. Na atual temporada, Jorge entrou em campo em três partidas com a camisa do Leão. A última atuação ocorreu no triunfo por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, pelo Campeonato Paraense, quando atuou por 31 minutos. A tendência é que outros jogadores deixem o Leão nos próximos dias. O fato foi até comentado pelo técnico Juan Carlos Osório, que citou em entrevistas a necessidade de trabalhar com um elenco mais enxuto. 