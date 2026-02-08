Jorge rescinde contrato com o Remo após cinco meses

O lateral-esquerdo Jorge não faz mais parte do elenco do Remo. O clube e o jogador acertaram a rescisão contratual de forma antecipada, encerrando um vínculo que iria até o final desta temporada. A informação foi confirmada pela assessoria do atleta.

Aos 29 anos, Jorge chegou ao clube azulino em setembro de 2025 e teve participação na campanha que culminou com o acesso do Remo à Série A do Campeonato Brasileiro. Com passagens por clubes de peso do futebol nacional, como Flamengo, Santos e Palmeiras, o lateral foi incorporado ao grupo em um momento decisivo da temporada e ganhou espaço ao longo da reta final da competição.

Em mensagem de despedida, o jogador destacou o período vivido no Baenão e o apoio recebido no clube.

“Só tenho a agradecer ao Remo, à diretoria, comissão técnica, companheiros e à nossa imensa torcida pelo que vivi nesses últimos meses”, afirmou.

Jorge também ressaltou o significado pessoal da passagem pelo clube.

“O clube me abriu as portas num momento que mais precisei e serei eternamente grato. Sei da importância que cada um de nós, jogadores, tivemos no acesso e levarei isso no meu coração”, completou.

Na atual temporada, Jorge entrou em campo em três partidas com a camisa do Leão. A última atuação ocorreu no triunfo por 3 a 0 sobre o Águia de Marabá, pelo Campeonato Paraense, quando atuou por 31 minutos.

A tendência é que outros jogadores deixem o Leão nos próximos dias. O fato foi até comentado pelo técnico Juan Carlos Osório, que citou em entrevistas a necessidade de trabalhar com um elenco mais enxuto.