Vídeo: torcidas de Remo e Paysandu exibem mosaicos antes do primeiro Re-Pa no ano

As torcidas de Remo e Paysandu protagonizaram mais um capítulo à parte do clássico RexPa na tarde deste domingo (8), antes da bola rolar no Mangueirão, pela quarta rodada do Campeonato Paraense. Como já é tradição em confrontos entre os rivais, os mosaicos tomaram conta das arquibancadas e deram o tom do primeiro clássico da temporada.

Em maior número no estádio, a torcida do Remo exibiu um mosaico com a bandeira do Brasil, de um lado, e do outro a bandeira do Pará; ao centro, a imagem de um leão, representando o clube azulino. A composição ocupou boa parte do setor destinado aos remistas e chamou a atenção pela dimensão e pela organização.

Do lado bicolor, a torcida do Paysandu apresentou um mosaico com o mascote de uma torcida organizada, acompanhado do escudo do clube. No entanto, a menor presença de torcedores em parte das arquibancadas fez com que a imagem não fosse formada por completo, deixando o mosaico incompleto.

