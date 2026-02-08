Corinthians x Palmeiras: onde assistir e escalações do jogo de hoje (08/02) pelo Campeonato Paulista

Corinthians x Palmeiras disputam hoje, domingo (08/02), a 7° rodada do Campeonato Paulista. O jogo acontece às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Corinthians x Palmeiras ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela CazéTV e pela HBO Max, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Palmeiras soma no Paulistão um total de 12 pontos, 4 vitórias, 2 derrotas, 6 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Corinthians acumula 11 pontos, 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota, 9 gols marcados e 5 gols sofridos.

Corinthians x Palmeiras: prováveis escalações

Corinthians: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, André e Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gomez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício e Allan; Flaco Lopez e Vitor Roque.

FICHA TÉCNICA

Corinthians x Palmeiras

Campeonato Paulista

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 20h30