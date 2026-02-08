Fluminense x Maricá: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (08) pelo Campeonato Carioca

Fluminense x Maricá disputam hoje, domingo (08/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Fluminense x Maricá ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Fluminense soma no Grupo A do Campeonato Carioca um total de 12 pontos, 4 vitórias, 1 derrota, 8 gols marcados e 5 gols sofridos.

Já o Maricá está na lanterna do Grupo B e acumula apenas 3 pontos, 1 vitória, 4 derrotas, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

VEJA MAIS

Fluminense x Maricá: prováveis escalações

Fluminense: Fábio, Samuel Xavier, Freytes, Jemmes e Renê; Martinelli, Nonato e Lucho Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy. Técnico: Luis Zubeldia.

Maricá: Yuri Duarte; Almir Sota, Magno Nunes, Victor Pereira e Rafael Forster; Rafael Carioca, Magno Souza, Wellington e Denílson; Caio Vitor e Pablo Thomaz. Técnico: Marcus Alexandre.

FICHA TÉCNICA

Fluminense x Maricá

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 08 de fevereiro de 2026, 20h30