Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 08.02.26 7h00 Liverpool e Manchester City jogarão pela Premier League às 13h30 (X/ @ManCity) Os jogos de hoje, neste domingo (08/02), incluem partidas pela Premier League, Bundesliga, La Liga e Série A italiana. Às 13h30, o Bayern enfrentará o Hoffenheim pela Bundesliga. No mesmo horário, o Liverpool enfrentará o Manchester City pela Premier League. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Colônia x Leipzig - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Hoffenheim - 13h30 - RedeTV!, CazéTV, SporTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Alavés x Getafe - 10h - Disney+ Athletic Bilbao x Levante - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Betis - 14h30 - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Brighton x Crystal Palace - 11h - ESPN e Disney+ Liverpool x Manchester City - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Bologna x Parma - 08h30 - Disney+ Lecce x Udinese - 11h - Disney+ Sassuolo x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Juventus x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+ Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Inter; veja o horário O jogo entre Sassuolo x Inter de Milão terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h. Onde assistir ao jogo de Bayern e Hoffenheim; veja o horário O jogo entre Bayern de Munique x Hoffenheim terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, CazéTV, SporTV e OneFootball, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Juventus e Lazio; veja o horário O jogo entre Juventus x Lazio terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Liverpool e Manchester City; veja o horário O jogo entre Liverpool x City terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo. TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano SporTV 13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Bologna x Parma - Campeonato Italiano 10h - Alavés x Getafe - La Liga 11h - Lecce x Udinese - Campeonato Italiano 11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Betis - La Liga 16h45 - Juventus x Lazio - Campeonato Italiano Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Colônia x Leipzig - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 