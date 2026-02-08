Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Liverpool e Manchester City jogarão pela Premier League às 13h30 (X/ @ManCity)

Os jogos de hoje, neste domingo (08/02), incluem partidas pela Premier League, Bundesliga, La Liga Série A italiana.

Às 13h30, o Bayern enfrentará o Hoffenheim pela Bundesliga. No mesmo horário, o Liverpool enfrentará o Manchester City pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Colônia x Leipzig - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  2. Bayern de Munique x Hoffenheim - 13h30 - RedeTV!, CazéTV, SporTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Alavés x Getafe - 10h - Disney+
  2. Athletic Bilbao x Levante - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Atlético Madrid x Betis - 14h30 - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Brighton x Crystal Palace - 11h - ESPN e Disney+
  2. Liverpool x Manchester City - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Bologna x Parma - 08h30 - Disney+
  2. Lecce x Udinese - 11h - Disney+
  3. Sassuolo x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Juventus x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+

Onde assistir ao jogo de Sassuolo e Inter; veja o horário

O jogo entre Sassuolo x Inter de Milão terá transmissão ao vivo pela ESPN 4 e pela Disney+, às 14h.

Onde assistir ao jogo de Bayern e Hoffenheim; veja o horário

O jogo entre Bayern de Munique x Hoffenheim terá transmissão ao vivo pela RedeTV!, CazéTV, SporTV e OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Juventus e Lazio; veja o horário

O jogo entre Juventus x Lazio terá transmissão ao vivo pela XSports e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Liverpool e Manchester City; veja o horário

O jogo entre Liverpool x City terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 13h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports neste domingo.

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League
  2. 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga
  3. 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League
  4. 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Bologna x Parma - Campeonato Italiano
  2. 10h - Alavés x Getafe - La Liga
  3. 11h - Lecce x Udinese - Campeonato Italiano
  4. 11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League
  5. 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga
  6. 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League
  7. 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  8. 14h30 - Atlético Madrid x Betis - La Liga
  9. 16h45 - Juventus x Lazio - Campeonato Italiano

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste domingo.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Colônia x Leipzig - Bundesliga
  2. 13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

.
