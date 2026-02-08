Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, neste domingo (08/02), incluem partidas pela Premier League, Bundesliga, La Liga e Série A italiana.

Às 13h30, o Bayern enfrentará o Hoffenheim pela Bundesliga. No mesmo horário, o Liverpool enfrentará o Manchester City pela Premier League.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

Colônia x Leipzig - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Bayern de Munique x Hoffenheim - 13h30 - RedeTV!, CazéTV, SporTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

Alavés x Getafe - 10h - Disney+ Athletic Bilbao x Levante - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Atlético Madrid x Betis - 14h30 - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Brighton x Crystal Palace - 11h - ESPN e Disney+ Liverpool x Manchester City - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

Bologna x Parma - 08h30 - Disney+ Lecce x Udinese - 11h - Disney+ Sassuolo x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Juventus x Lazio - 16h45 - XSports e Disney+

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

ESPN

11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano

SporTV

13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

08h30 - Bologna x Parma - Campeonato Italiano 10h - Alavés x Getafe - La Liga 11h - Lecce x Udinese - Campeonato Italiano 11h - Brighton x Crystal Palace - Premier League 12h15 - Athletic Bilbao x Levante - La Liga 13h30 - Liverpool x Manchester City - Premier League 14h - Sassuolo x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Atlético Madrid x Betis - La Liga 16h45 - Juventus x Lazio - Campeonato Italiano

OneFootball

11h30 - Colônia x Leipzig - Bundesliga 13h30 - Bayern de Munique x Hoffenheim - Bundesliga

