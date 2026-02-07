Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/02) pelo Campeonato Carioca Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 20h00 O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com o Internacional pelo Brasileirão (Rubens Chiri/ Paulo Pinto/ São Paulo FC) Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ disputam hoje, sábado (07/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Flamengo está na vice-lanterna do Grupo B e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos. O Sampaio Corrêa é o vice-lanterna do Grupo A com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Primavera jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Flamengo x Sampaio Corrêa RJ: prováveis escalações Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis. Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade e Luan Gama; Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy. FICHA TÉCNICA Flamengo x Sampaio Corrêa (RJ) Campeonato Carioca Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ) Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 21h Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave flamengo Sampaio Corrêa-RJ jogos de hoje Campeonato Carioca COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Inglês Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 08.02.26 12h30 Campeonato Alemão Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 08.02.26 12h30 Futebol Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8) Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela. 08.02.26 9h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES FUTEBOL Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico 08.02.26 7h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo 08.02.26 7h00 Futebol Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão 08.02.26 7h30 É HOJE! Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região 08.02.26 7h00