Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/02) pelo Campeonato Carioca

Flamengo e Sampaio Corrêa-RJ jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Flamengo vem de um empate de 1 a 1 com o Internacional pelo Brasileirão (Rubens Chiri/ Paulo Pinto/ São Paulo FC)

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ disputam hoje, sábado (07/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo está na vice-lanterna do Grupo B e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

O Sampaio Corrêa é o vice-lanterna do Grupo A com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

VEJA MAIS

image Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo
Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

image São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Paulista
São Paulo e Primavera jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Flamengo x Sampaio Corrêa RJ: prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade e Luan Gama; Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy.

FICHA TÉCNICA
Flamengo x Sampaio Corrêa (RJ)
Campeonato Carioca
Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)
Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 21h

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

flamengo

Sampaio Corrêa-RJ

jogos de hoje

Campeonato Carioca
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

Campeonato Inglês

Liverpool x City: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Premier League

Liverpool e Manchester City jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

08.02.26 12h30

Campeonato Alemão

Bayern x Hoffenheim: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (08/02) pela Bundesliga

Bayern de Munique e Hoffenheim jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo

08.02.26 12h30

Futebol

Além do Re-Pa, outros três jogos completam rodada do Parazão neste domingo (8)

Santa Rosa, Bragantino, São Francisco, Cametá, Águia de Marabá e São Raimundo entram em campo em confrontos que vão gerar brigas em todas as partes da tabela.

08.02.26 9h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

MAIS LIDAS EM ESPORTES

FUTEBOL

Diego Hernández fala sobre simbolismo, protagonismo e pressão no segundo Re-Pa pelo Remo

Com a camisa 33, o atacante uruguaio garantiu a vitória azulina no último clássico

08.02.26 7h00

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, domingo (08/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os campeonatos italiano, alemão, inglês e espanhol movimentam o futebol neste domingo

08.02.26 7h00

Futebol

Ítalo, a esperança de gols do Paysandu para o Re-Pa do Parazão

Centroavante é a principal aposta do Paysandu para o duelo da 4ª rodada do Parazão

08.02.26 7h30

É HOJE!

Paysandu e Remo fazem primeiro clássico Re-Pa do ano neste domingo

Mesmo em contextos diferentes, Paysandu e Remo entram em campo sob a mesma exigência de sempre: vencer o maior clássico da região

08.02.26 7h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda