Flamengo x Sampaio Corrêa: onde assistir ao vivo o jogo de hoje (07/02) pelo Campeonato Carioca

Flamengo x Sampaio Corrêa-RJ disputam hoje, sábado (07/02), a 6° rodada do Campeonato Carioca. O jogo acontecerá às 21h (horário de Brasília), no Estádio Jornalista Mário Filho, o Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Flamengo x Sampaio Corrêa ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela SporTV, pela GeTV e pelo Premiere, a partir das 21h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Flamengo está na vice-lanterna do Grupo B e acumula 1 vitória, 1 empate, 3 derrotas, 4 gols marcados e 9 gols sofridos.

O Sampaio Corrêa é o vice-lanterna do Grupo A com 2 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 6 gols marcados e 7 gols sofridos.

Flamengo x Sampaio Corrêa RJ: prováveis escalações

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Vitão, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Jorginho, Erick Pulgar, Jorge Carrascal, Gonzalo Plata e Samuel Lino; Pedro. Técnico: Filipe Luis.

Sampaio Corrêa: Zé Carlos; Lucas Carvalho, Lucas Marreta, Guilherme e Daniel Nunes; Pablo, Alexandre Souza, Octávio, Rodrigo Andrade e Luan Gama; Matheus Iacovelli. Técnico: Antônio Carlos Roy.

FICHA TÉCNICA

Flamengo x Sampaio Corrêa (RJ)

Campeonato Carioca

Local: Estádio Jornalista Mário Filho, no Rio de Janeiro (RJ)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 21h