São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Paulista São Paulo e Primavera jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 19h30 O São Paulo vem de um empate de 1 a 1 com o Santos pelo Brasileirão (Rubens Chiri/ Paulo Pinto/ São Paulo FC) São Paulo x Primavera disputam hoje, sábado (07/02), a 7° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir São Paulo x Primavera ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela HBO Max e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? Ambos São Paulo e Primaveram acumulam 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 10 gols sofridos pelo Campeonato Paulista. Ao longo das rodadas do Paulistão, o Primavera marcou 10 gols, enquanto o São Paulo marcou apenas 7. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado São Paulo x Primavera: prováveis escalações São Paulo: Rafael, Alan Franco (Ferraresi), Arboleda, Sabino, Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho, Enzo Díaz, Lucas, Tapia (Calleri). Primavera: Victor Hugo, Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques, Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos, Paulo Baya, Gabriel Poveda. FICHA TÉCNICA São Paulo x Primavera Campeonato Paulista Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP) Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 20h30