São Paulo x Primavera: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Paulista

São Paulo x Primavera disputam hoje, sábado (07/02), a 7° rodada do Campeonato Paulista. O jogo ocorrerá às 20h30 (horário de Brasília), no Estádio Cícero Pompeu de Toledo, o Morumbi, em São Paulo (SP). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir São Paulo x Primavera ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela TV Record, pela HBO Max e pela CazéTV, a partir das 20h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Ambos São Paulo e Primaveram acumulam 2 vitórias, 1 empate, 3 derrotas e 10 gols sofridos pelo Campeonato Paulista.

Ao longo das rodadas do Paulistão, o Primavera marcou 10 gols, enquanto o São Paulo marcou apenas 7.

São Paulo x Primavera: prováveis escalações

São Paulo: Rafael, Alan Franco (Ferraresi), Arboleda, Sabino, Maik, Bobadilla, Marcos Antônio, Danielzinho, Enzo Díaz, Lucas, Tapia (Calleri).

Primavera: Victor Hugo, Kevin, Afonso, Ligger, Thales Oleques, Júnior Caiçara, Luan Martins, Weliton, Matheus Anjos, Paulo Baya, Gabriel Poveda.

FICHA TÉCNICA

São Paulo x Primavera

Campeonato Paulista

Local: Estádio Cícero Pompeu de Toledo, em São Paulo (SP)

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 20h30