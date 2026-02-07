Capa Jornal Amazônia
Grêmio x Novo Hamburgo: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (07) pelo Campeonato Gaúcho

Grêmio e Novo Hamburgo jogam pelo Campeonato Gaúcho hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

Thalles Leal
fonte

O Grêmio vem de uma vitória de 5 a 3 sobre o Botafogo pelo Brasileirão (Lucas Uebel/ Grêmio FBPA)

Grêmio x Novo Hamburgo disputam hoje, sábado (07/02), as quartas de final do Campeonato Gaúcho. O jogo tem início às 18h30 (horário de Brasília), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Grêmio x Novo Hamburgo ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere, a partir das 18h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Grêmio liderou o Grupo B do Campeonato Gaúcho e acumulou nesse 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 14 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já Novo Hamburgo ficou em 4° lugar nesse mesmo grupo e soma 1 vitória, 3 empates, 2 derrotas, 5 gols marcados e 5 gols sofridos.

Grêmio x Novo Hamburgo: prováveis escalações

Grêmio: Weverton; Marcos Rocha, Balbuena, Wagner Leonardo, Caio Paulista (Marlon); Noriega, Dodi (Thiaguinho), Monsalve (Willian); Tetê, Amuzu e Carlos Vinícius (André).

Novo Hamburgo: Omar; Guilherme Mantuan, Romércio, João Marcus, Josué; Amaral, Carlos Maia, Allison; Rone, Marcos Vinícius e Luam Parede (Vinícius Santana).

FICHA TÉCNICA
Grêmio x Novo Hamburgo
Campeonato Gaúcho
Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)
Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 18h30

novo hamburgo

grêmio

jogos de hoje

Campeonato Gaúcho
Futebol
