Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Thalles Leal 07.02.26 7h00 Às 11h30, o Wolfsburg jogarão contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int) Os jogos de hoje, neste sábado (07/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga e outras competições internacionais. Às 11h30, o Wolfsburg enfrentará o Borussia Dortmund pela Bundesliga. Já às 12h15, o Mallorca enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Freiburg x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball Mainz x Augsburg - 11h30 - OneFootball Wolfsburg x Borussia Dortmund - 11h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball St. Pauli x Stuttgart - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Heidenheim x Hamburg - 11h30 - OneFootball Borussia Mönchengladbach x Leverkusen - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Rayo Vallecano x Real Oviedo - 10h - ESPN 4 e Disney+ Barcelona x Mallorca - 12h15 - Disney+ Sevilla x Girona - 14h30 - ESPN 4 e Disney+ Real Sociedad x Elche - 17h - ESPN e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Manchester United x Tottenham - 09h30 - Disney+ Arsenal x Sunderland - 12h - ESPN e Disney+ Bournemouth x Aston Villa - 12h - XSports e Disney+ Burnley x West Ham - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Fulham x Everton - 12h - ESPN 2 e Disney+ Wolverhampton x Chelsea - 12h - ESPN 4 e Disney+ Newcastle x Brentford - 14h30 - XSports e Disney+ Campeonato Italiano Genoa x Napoli - 14h - ESPN e Disney+ Fiorentina x Torino - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Campeonato Saudita Al Kholood x Al Shabab - 11h - Sem informações Al Taawon x Al Khaleej - 12h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT) Al Qadsiah x Al Fateh - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Arsenal e Sunderland; veja o horário O jogo entre Arsenal x Sunderland terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h. Onde assistir ao jogo de Wolfsburg e Borussia; veja o horário O jogo entre Wolfsburg x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela CazéTV, SporTV e OneFootball, às 11h30. Onde assistir ao jogo de Barcelona e Mallorca; veja o horário O jogo entre Barcelona x Mallorca terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h. Onde assistir ao jogo de Genoa e Napoli; veja o horário O jogo entre Genoa x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 12h30 - Al Taawon x Al Khaleej - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado. ESPN 10h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga 12h - Arsenal x Sunderland - Premier League 12h - Fulham x Everton - Premier League 12h - Wolverhampton x Chelsea - Premier League 14h - Genoa x Napoli - Campeonato Italiano 14h30 - Sevilla x Girona - La Liga 17h - Real Sociedad x Elche - La Liga SporTV 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado. Disney+ 09h30 - Manchester United x Tottenham - Premier League 10h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga 12h - Arsenal x Sunderland - Premier League 12h - Fulham x Everton - Premier League 12h - Wolverhampton x Chelsea - Premier League 12h - Bournemouth x Aston Villa - Premier League 12h - Burnley x West Ham - Premier League 12h15 - Barcelona x Mallorca - La Liga 14h - Genoa x Napoli - Campeonato Italiano 14h30 - Sevilla x Girona - La Liga 14h30 - Newcastle x Brentford - Premier League 16h45 - Fiorentina x Torino - Campeonato Italiano 17h - Real Sociedad x Elche - La Liga Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado. OneFootball
11h30 - Freiburg x Werder Bremen - Bundesliga
11h30 - Mainz x Augsburg - Bundesliga
11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga
11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Bundesliga
11h30 - Heidenheim x Hamburg - Bundesliga
14h30 - Borussia Mönchengladbach x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+
Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet
Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! 