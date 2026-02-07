Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado

Thalles Leal
fonte

Às 11h30, o Wolfsburg jogarão contra o Borussia Dortmund pela Bundesliga (Facebook/ @vflwolfsburg.int)

Os jogos de hoje, neste sábado (07/02), incluem partidas pela Campeonato Alemão, Campeonato Inglês, La Liga outras competições internacionais.

Às 11h30, o Wolfsburg enfrentará o Borussia Dortmund pela Bundesliga. Já às 12h15, o Mallorca enfrentará o Barcelona pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Freiburg x Werder Bremen - 11h30 - OneFootball
  2. Mainz x Augsburg - 11h30 - OneFootball
  3. Wolfsburg x Borussia Dortmund - 11h30 - CazéTV, SporTV e OneFootball
  4. St. Pauli x Stuttgart - 11h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball
  5. Heidenheim x Hamburg - 11h30 - OneFootball
  6. Borussia Mönchengladbach x Leverkusen - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Rayo Vallecano x Real Oviedo - 10h - ESPN 4 e Disney+
  2. Barcelona x Mallorca - 12h15 - Disney+
  3. Sevilla x Girona - 14h30 - ESPN 4 e Disney+
  4. Real Sociedad x Elche - 17h - ESPN e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Manchester United x Tottenham - 09h30 - Disney+
  2. Arsenal x Sunderland - 12h - ESPN e Disney+
  3. Bournemouth x Aston Villa - 12h - XSports e Disney+
  4. Burnley x West Ham - 12h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  5. Fulham x Everton - 12h - ESPN 2 e Disney+
  6. Wolverhampton x Chelsea - 12h - ESPN 4 e Disney+
  7. Newcastle x Brentford - 14h30 - XSports e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Genoa x Napoli - 14h - ESPN e Disney+
  2. Fiorentina x Torino - 16h45 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Kholood x Al Shabab - 11h - Sem informações
  2. Al Taawon x Al Khaleej - 12h30 - Bandsports e Youtube (Canal GOAT)
  3. Al Qadsiah x Al Fateh - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Arsenal e Sunderland; veja o horário

O jogo entre Arsenal x Sunderland terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 12h.

Onde assistir ao jogo de Wolfsburg e Borussia; veja o horário

O jogo entre Wolfsburg x Borussia Dortmund terá transmissão ao vivo pela CazéTV, SporTV e OneFootball, às 11h30.

Onde assistir ao jogo de Barcelona e Mallorca; veja o horário

O jogo entre Barcelona x Mallorca terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 17h.

Onde assistir ao jogo de Genoa e Napoli; veja o horário

O jogo entre Genoa x Napoli terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 14h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste sábado.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 12h30 - Al Taawon x Al Khaleej - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste sábado.

ESPN

  1. 10h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga
  2. 12h - Arsenal x Sunderland - Premier League
  3. 12h - Fulham x Everton - Premier League
  4. 12h - Wolverhampton x Chelsea - Premier League
  5. 14h - Genoa x Napoli - Campeonato Italiano
  6. 14h30 - Sevilla x Girona - La Liga
  7. 17h - Real Sociedad x Elche - La Liga

SporTV

  1. 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste sábado.

Disney+

  1. 09h30 - Manchester United x Tottenham - Premier League
  2. 10h - Rayo Vallecano x Real Oviedo - La Liga
  3. 12h - Arsenal x Sunderland - Premier League
  4. 12h - Fulham x Everton - Premier League
  5. 12h - Wolverhampton x Chelsea - Premier League
  6. 12h - Bournemouth x Aston Villa - Premier League
  7. 12h - Burnley x West Ham - Premier League
  8. 12h15 - Barcelona x Mallorca - La Liga
  9. 14h - Genoa x Napoli - Campeonato Italiano
  10. 14h30 - Sevilla x Girona - La Liga
  11. 14h30 - Newcastle x Brentford - Premier League
  12. 16h45 - Fiorentina x Torino - Campeonato Italiano
  13. 17h - Real Sociedad x Elche - La Liga

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere neste sábado.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste sábado.

OneFootball

  1. 11h30 - Freiburg x Werder Bremen - Bundesliga
  2. 11h30 - Mainz x Augsburg - Bundesliga
  3. 11h30 - Wolfsburg x Borussia Dortmund - Bundesliga
  4. 11h30 - St. Pauli x Stuttgart - Bundesliga
  5. 11h30 - Heidenheim x Hamburg - Bundesliga
  6. 14h30 - Borussia Mönchengladbach x Leverkusen - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste sábado.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste sábado.

