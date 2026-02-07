United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida Thalles Leal 07.02.26 7h00 O United soma 12 pontos a mais que o Tottenham na Premier League (X/ @ManUtd) Manchester United x Tottenham disputam hoje, sábado (07/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo: Onde assistir Manchester United x Tottenham ao vivo? A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília). Como as equipes chegam para o jogo? O Manchester United está em 4° lugar na Premier League e acumula 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição. Já o Tottenham ocupa a 14° posição do Campeonato Inglês e soma 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da liga. VEJA MAIS Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado Manchester United x Tottenham: prováveis escalações Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Amad Diallo, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick. Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e João Palhinha; Archie Gray, Conor Gallagher, Yves Bissouma e Udogie; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank. FICHA TÉCNICA Manchester United x Tottenham Campeonato Inglês - Premier League Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 09h30 Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Tottenham Manchester United jogos de hoje Premier League COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL Campeonato Alemão Wolfsburg x Borussia: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (07/02) pela Bundesliga Wolfsburg e Borussia Dortmund jogam pelo Campeonato Alemão hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário do jogo 07.02.26 10h30 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sábado (07/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Premier League, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste sábado 07.02.26 7h00 Campeonato Inglês United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League Manchester United e Tottenham jogam pelo Campeonato Inglês hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 07.02.26 7h00 Futebol De olho na liderança do Parazão, Castanhal recebe a Tuna no novo Maximino Porpino O Japiim da Estrada quer se manter no topo e frear a ascensão da Águia, que vem de vitória no clássico contra o Paysandu 07.02.26 8h00 Futebol Sócio-diretor da Volt fala da nova camisa do Remo e do processo de fabricação Fernando Kleimmann conversou com equipe de O Liberal sobre o balanço da Volt nesse período fornecendo material esportivo ao Remo 07.02.26 8h00