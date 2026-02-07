United x Tottenham: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (07/02) pela Premier League

Manchester United x Tottenham disputam hoje, sábado (07/02), a 25° rodada da Premier League. O jogo inicia às 09h30 (horário de Brasília), no Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra. Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Manchester United x Tottenham ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pela Disney+, a partir das 09h30 (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

O Manchester United está em 4° lugar na Premier League e acumula 11 vitórias, 8 empates, 5 derrotas, 44 gols marcados e 36 gols sofridos. O time está invicto há 7 rodadas da competição.

Já o Tottenham ocupa a 14° posição do Campeonato Inglês e soma 7 vitórias, 8 empates, 9 derrotas, 35 gols marcados e 33 gols sofridos. A equipe não vence há 6 rodadas da liga.

Manchester United x Tottenham: prováveis escalações

Manchester United: Senne Lammens; Diogo Dalot, Harry Maguire, Lisandro Martinez e Luke Shaw; Casemiro, Kobbie Mainoo e Bruno Fernandes; Amad Diallo, Matheus Cunha e Bryan Mbeumo. Técnico: Michael Carrick.

Tottenham: Guglielmo Vicario; Radu Dragusin, Cristian Romero e João Palhinha; Archie Gray, Conor Gallagher, Yves Bissouma e Udogie; Xavi Simons e Wilson Odobert; Dominic Solanke. Técnico: Thomas Frank.

FICHA TÉCNICA

Manchester United x Tottenham

Campeonato Inglês - Premier League

Local: Estádio Old Trafford, em Manchester, Inglaterra

Data/Horário: 07 de fevereiro de 2026, 09h30