Ex-dupla Re-Pa sai em defesa de Maurício Souza: ‘Macho e fêmea... respeite minha opinião’

O paraense e ex-jogador de futebol Júnior Amorim, com passagens pelo Remo e Paysandu, saiu em defesa do atleta de vôlei Maurício Souza, que se envolveu em uma polêmica, após comentários homofóbicos. Júnior Amorim publicou uma imagem do Super-Homem beijando a Mulher Maravilha, citou trecho da bíblia e ainda marcou o jogador de vôlei.

Atualmente técnico do Pedreira, Júnior Amorim, aos 49 anos, apoiou a atitude de Maurício Souza e pediu para que as pessoas não sejam intolerantes.

“Macho e fêmea. Quem quiser ser outra coisa, fique à vontade, só respeite a minha opinião. Não sejamos intolerantes”, escreveu em seu Instagram.

Em seguida, escreveu um trecho da bíblia: “E criou Deus e o homem a sua imagem; a imagem de Deus o criou. Macho e fêmea os criou”.

Publicação feita por Júnior Amorim no Instargam

Entenda o caso

A DC Comics anunciou que o novo Super-Homem, filho de Clark Kent, será bissexual nas edições das histórias em quadrinho e ele aparece beijando outro homem. Após a publicação, Maurício Souza fez uma publicação no Instagram e escreveu: “É só um desenho, não é nada demais. Vai nessa que vai ver onde vamos parar”. Essa publicação foi “rebatida” por outro jogador de vôlei, Douglas Souza, que é homossexual.

“Engraçado que eu não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres. Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para sua heterossexualidade frágil. Vai ter beijo sim. Obrigado DC por pensar em representar todos nós e não só uma parte”, escreveu.

Saída

Após repercussão, o Maurício Souza foi afastado do Minas Tênis Clube-MG, clube em que defendia, teve que pedir desculpas nas redes sociais e, após pressão dos patrocinadores da equipe, foi desligado do clube.

O técnico da Seleção Brasileira Renan dal Zotto, lamentou a situação e repudiou a atitude de Maurício Souza e afirmou que na Seleção não tem espaço para homofobia. Maurício Souza esteve no elenco do Brasil na disputa da Olimpíadas de Tóquio.