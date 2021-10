Jogador usa luta contra as drogas para atacar Casagrande após caso de homofobia: 'Se faz de vítima'

Depois das críticas de Casagrande ao central Maurício Souza pelos comentários homofóbicos do atleta da Seleção Brasileira de vôlei, o volante Souza, atualmente no Besikitas (TUR), disparou contra o ex-atacante. O jogador da base do Vasco e com passagens no Grêmio e São Paulo destacou luta de Casagrande contra as drogas para criticá-lo.

"Não julgueis para não ser julgado, a mesma medida que julgar alguém, você também será julgado. Chama todo mundo de homofóbico e Nazista somente por discordar do pensamento da pessoa. Aí quando chamam ele de viciado, cheirador, se faz de vítima e diz "isso era uma doença", mas adora julgar as pessoas..." escreveu o volante em seus Stories do Instagram.

Também nesta quarta-feira, o ex-atacante Walter Casagrande criticou as recentes declarações homofóbicas de Mauricio Souza. Durante o 'Seleção SporTV', o comentarista do grupo Globo recordou um episódio negativo com o central e o chamou de mau-caráter.

"É crime, covardia e mau-caratismo. Especificamente, o Mauricio Souza. Estou falando com propriedade, porque ele foi mau-caráter comigo. O cara quando fala homofobia para alguém é homofóbico", começou Casagrande.

Entenda o caso

Mauricio Souza, declaradamente de direita e apoiador de Jair Bolsonaro, se viu no centro de uma polêmica por falas homofóbicas publicadas no último dia 12. Isso tudo por uma cena de beijo envolvendo o personagem Super-Homem. O atleta da Seleção Brasileira de vôlei trocou indiretas com seu companheiro de equipe Douglas Souza nas redes sociais sobre uma página da revista em quadrinhos sobre o gesto de afeto homossexual.

Mauricio iniciou o debate público ao realizar uma postagem no Instagram reclamando de uma imagem do novo Superman, filho de Clark Kent, dos HQs da DC Comics, Joe Kent, que é bissexual. Em comentário, ele escreveu: "Ah, é só um desenho, não é nada demais'. Vai nessa que vai ver onde vamos parar".

Douglas Souza, assumidamente homossexual e personagem ativo nas redes sociais, criticou o ex-colega de Seleção Brasileira de forma indireta. Sem citar nomes, ele comentou que era "engraçado que não 'virei heterossexual' vendo os super-heróis homens beijando mulheres… Se uma imagem como essa te preocupa, sinto muito, mas eu tenho uma novidade para a sua heterossexualidade frágil".