Paysandu aciona TJD/PA e FPF e pede afastamento de árbitros após jogo contra a Tuna Clube protocolou Notícia de Infração e pede afastamento cautelar de árbitros envolvidos em jogo do Parazão O Liberal 06.02.26 23h43 Leão Azul quer trio de arbitragem FIFA nos clássicos contra o Paysandu (Matheus Vieira / CEC) O Paysandu acionou o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) e a Federação Paraense de Futebol (FPF) após a partida contra a Tuna Luso. A queixa, referente à atuação da arbitragem na última quarta-feira (4), em Augusto Corrêa, pela quarta rodada do Campeonato Paraense de Futebol, levou o clube bicolor a protocolar uma Notícia de Infração junto ao TJD/PA. Segundo o clube, a equipe de arbitragem teve uma atuação que gerou reclamações durante o jogo. Por isso, o Paysandu solicitou a investigação dos árbitros envolvidos e a tomada de medidas para evitar problemas semelhantes em futuras partidas da equipe. Pedidos do Paysandu aos órgãos desportivos Entre os pedidos do Paysandu, está a solicitação para que esses profissionais não apitem mais partidas do clube em nenhuma categoria, incluindo o futebol feminino. Esta medida seria mantida até que a situação seja devidamente analisada pelos órgãos competentes. O clube bicolor também pediu o afastamento cautelar dos árbitros por tempo indeterminado. A condição para o retorno seria a realização de novos treinamentos, visando aprimorar a qualidade da arbitragem e prevenir erros futuros. Posicionamento do TJD/PA e FPF Até o momento da publicação desta matéria, o Tribunal de Justiça Desportiva do Pará (TJD/PA) e a Federação Paraense de Futebol (FPF) ainda não se pronunciaram oficialmente sobre os pedidos formulados pelo Paysandu.