Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores

Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com.

Caio Maia
Remo inicia venda de ingressos pro Re-Pa. (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal)

O Remo iniciou, nesta sexta-feira (6), a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa, que ocorre no domingo (8), no estádio Mangueirão, em Belém. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com.br.

De acordo com o comunicado emitido pelo clube, os bilhetes de arquibancada custam R$ 80,00, em preço fixo. Já os ingressos para o setor de cadeira custam R$ 140,00, em valores promocionais, para quem comprar até o sábado (7), e R$ 160,00 para quem comprar no dia do jogo.

O Remo já havia iniciado a venda de ingressos para o jogo contra o Paysandu de forma casada. Na terça-feira (3), o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, disse que todos os ingressos comprados para a partida contra o Mirassol-SP, pela Série A, também valeriam como entradas para o clássico Re-Pa.

Momento azulino

O Remo chega para o duelo contra o maior rival depois de uma sequência intensa de jogos. Na quarta-feira (4), o Leão empatou com o Mirassol-SP, em casa, pela Série A do Brasileirão e, no dia seguinte, enfrentou o Águia de Marabá, no Baenão, desta vez pelo estadual. O resultado no último confronto, no entanto, foi animador: uma vitória por 3 a 0, com direito a golaços do atacante uruguaio Nico Ferreira.

Além disso, a equipe azulina está confortável em relação à tabela do estadual. O Leão ocupa a liderança do torneio, com sete pontos conquistados, empatado com o Castanhal, mas levando vantagem pelos critérios de desempate. Já o Paysandu, rival remista, está na terceira colocação, com seis pontos, e chega para o jogo após perder outro clássico, desta vez para a Tuna Luso, por 1 a 0, na rodada passada.

A bola está marcada para rolar no clássico Rei da Amazônia às 17h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+.

