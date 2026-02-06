Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. Caio Maia 06.02.26 12h13 Remo inicia venda de ingressos pro Re-Pa. (Oswaldo Forte / Arquivo O Liberal) O Remo iniciou, nesta sexta-feira (6), a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa, que ocorre no domingo (8), no estádio Mangueirão, em Belém. Os bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com.br. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo De acordo com o comunicado emitido pelo clube, os bilhetes de arquibancada custam R$ 80,00, em preço fixo. Já os ingressos para o setor de cadeira custam R$ 140,00, em valores promocionais, para quem comprar até o sábado (7), e R$ 160,00 para quem comprar no dia do jogo. VEJA MAIS Veja a classificação do Parazão 2026 após a metade da primeira fase Últimas partidas desta fase do torneio serão realizadas no domingo de Carnaval, no dia 17 de fevereiro. Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão O Remo já havia iniciado a venda de ingressos para o jogo contra o Paysandu de forma casada. Na terça-feira (3), o presidente azulino, Antônio Carlos Teixeira, disse que todos os ingressos comprados para a partida contra o Mirassol-SP, pela Série A, também valeriam como entradas para o clássico Re-Pa. Momento azulino O Remo chega para o duelo contra o maior rival depois de uma sequência intensa de jogos. Na quarta-feira (4), o Leão empatou com o Mirassol-SP, em casa, pela Série A do Brasileirão e, no dia seguinte, enfrentou o Águia de Marabá, no Baenão, desta vez pelo estadual. O resultado no último confronto, no entanto, foi animador: uma vitória por 3 a 0, com direito a golaços do atacante uruguaio Nico Ferreira. Além disso, a equipe azulina está confortável em relação à tabela do estadual. O Leão ocupa a liderança do torneio, com sete pontos conquistados, empatado com o Castanhal, mas levando vantagem pelos critérios de desempate. Já o Paysandu, rival remista, está na terceira colocação, com seis pontos, e chega para o jogo após perder outro clássico, desta vez para a Tuna Luso, por 1 a 0, na rodada passada. A bola está marcada para rolar no clássico Rei da Amazônia às 17h. O duelo terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com e ao vivo na Rádio Liberal+. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes futebol jornal amazônia remo ingressos COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Futebol Remo inicia a venda geral de ingressos para o clássico Re-Pa; veja valores Bilhetes podem ser adquiridos de forma presencial, em qualquer loja oficial do clube, ou online, pelo site tickzi.com. 06.02.26 12h13 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 TUDO PRONTO Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson 05.02.26 19h18 MAIS LIDAS EM ESPORTES SÓ PINTURA! Time B do Remo vence o Águia no Baenão com três golaços pelo Parazão Com um gol de Pavani e dois de Nico Ferreira, Leão faz 3 a 0 na terceira rodada e agora volta as atenções para o clássico contra o Paysandu, no Mangueirão 05.02.26 21h59 PROFESSOR PARDAL NÃO Osorio volta a se defender de críticas e nega improvisações: 'Não posso pensar como o torcedor' Na coletiva, Osorio falou pouco sobre o jogo no Baenão e concentrou suas respostas em justificar as trocas feitas nas últimas partidas 05.02.26 23h06 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, sexta-feira (06/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Italiano, Premier League, Campeonato Alemão, Campeonato Espanhol e Série A saudita movimentam o futebol nesta sexta-feira 06.02.26 7h00 FORA DE CAMPO Ronaldo investe em clube de luxo e esquece futebol: 'Não tem torcida pra te xingar' O Fenômeno fez sua estreia no mercado imobiliário ao virar sócio do Reserva Beach Club 06.02.26 8h42