Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson O Liberal 05.02.26 19h18 Remo e Águia de Marabá divulgaram as escalações para a partida da noite desta quinta-feira (5), no Baenão, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Com menos de 24 horas de intervalo em relação ao empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, o clube azulino optou por mandar a campo um time alternativo, dando espaço a jogadores que vêm sendo utilizados com menor frequência ou exclusivamente no Parazão. Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, o lateral-esquerdo Cufre, os meio-campistas Cantillo e Nico Ferreira, além dos atacantes Carlinhos e Rafael Monti. Confira as escalações: Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)Águia de Marabá: Jefferson, Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo, Willian, Cássio, PH, Tiago Bagagem, Otacilio, Wendell, Wesley. Técnico: Júlio César