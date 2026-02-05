Capa Jornal Amazônia
Com estreia de reforço, Remo divulga escalação para duelo contra o Águia; confira

Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, os meio-campistas Cantillo, Panagiotis e Jaderson

O Liberal

Remo e Águia de Marabá divulgaram as escalações para a partida da noite desta quinta-feira (5), no Baenão, válida pela terceira rodada do Campeonato Paraense. Com menos de 24 horas de intervalo em relação ao empate com o Mirassol, pelo Brasileirão, o clube azulino optou por mandar a campo um time alternativo, dando espaço a jogadores que vêm sendo utilizados com menor frequência ou exclusivamente no Parazão. Entre os nomes confirmados estão o zagueiro Klaus, o lateral-esquerdo Cufre, os meio-campistas Cantillo e Nico Ferreira, além dos atacantes Carlinhos e Rafael Monti.

Confira as escalações:

Águia de Marabá: Jefferson, Bruno Limão, Dedé, Wendell Araújo, Willian, Cássio, PH, Tiago Bagagem, Otacilio, Wendell, Wesley. Técnico: Júlio César

