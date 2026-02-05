Série A: Remo leva mais de 20 mil ao Mangueirão no empate com o Mirassol A presença maçiça do Fenômeno Azul ganhou destaque na imprensa nacional e colocou o Remo entre os maiores públicos deste início de competição O Liberal 05.02.26 17h00 O Fenômeno Azul encheu o Mangueirão para o jogo contra o Mirassol. (Thiago Gomes / O Liberal) A vitória não veio, mas a festa foi bonita. Remo e Mirassol empataram em 2 a 2, pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Um jogo que tinha tudo para ser especial acabou se transformando em frustração dentro de campo, após o Leão Azul abrir 2 a 0 no placar e permitir o empate nos minutos finais. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo Se a atuação não correspondeu às expectativas, nas arquibancadas o futebol paraense voltou a dar um recado forte ao país. Mais de 21 mil torcedores estiveram presentes no Mangueirão. Ao todo, foram 16.733 pagantes e 4.385 gratuidades, somando um público total de 21.118 pessoas — o oitavo maior da Série A até a segunda rodada. A festa da torcida azulina contou, inclusive, com uma homenagem à Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, retratada em um mosaico iluminado que chamou atenção em todo o Brasil. As imagens circularam nacionalmente e reforçaram a grandeza do futebol do Pará, mesmo diante da baixa qualidade técnica apresentada em campo. VEJA MAIS Tonhão admite que Osorio está na ‘corda bamba’ no Remo: 'Todo técnico fica' Segundo o dirigente, resultados como o empate contra o Mirassol, em casa, não podem ocorrer. Festa azulina no Mangueirão marca comemoração dos 121 anos do Remo Na estreia em casa na Série A , torcida celebrou aniversário do clube com mosaico e muita festa Após duelo contra o Mirassol, Remo divulga venda de ingressos para jogo contra o Águia no Parazão Partida é válida pela terceira rodada do Parazão e ocorre nesta quinta-feira (5). Este é o segundo jogo em menos de um dia do time azulino Apesar do tropeço, o resultado evitou um cenário ainda mais delicado. Com o empate, o Remo deixou momentaneamente a zona de rebaixamento e ocupa a 16ª colocação, com um ponto conquistado. A posição ainda pode sofrer alterações com a sequência da rodada nesta quinta-feira (5). Dentro de campo, o desempenho ficou abaixo do esperado, mas fora dele o saldo foi positivo. A forte presença da torcida garantiu uma excelente arrecadação. A renda bruta foi de R$ 1.393.400,00. As despesas somaram R$ 473.034,11, resultando em um lucro líquido de R$ 920.365,89 para os cofres do clube. O próximo compromisso do Remo em Belém será no dia 25 deste mês, pela quarta rodada da Série A, contra o Internacional, às 19h. Antes disso, o Leão Azul viaja a Belo Horizonte, onde enfrenta o Atlético-MG no dia 11, na Arena MRV, pela terceira rodada do Brasileirão. Palavras-chave futebol remo série a 2026 remo x mirassol futebol brasileiro fenômeno azul jornal amazônia 