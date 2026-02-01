Menos de 24 horas depois, Remo aciona o time B contra o Águia pelo Parazão

O Remo terá mais um teste de gestão de elenco nesta quinta-feira (05), quando enfrenta o Águia de Marabá, no Baenão, pela terceira rodada do Campeonato Paraense. A partida acontece menos de 24 horas depois do confronto diante do Mirassol, no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão, e marca a vez do chamado “time B” azulino entrar em campo no Estadual. No próximo domingo, acontece o primeiro clássico RexPa do ano.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

A sequência incomum de jogos é reflexo direto do novo calendário do futebol brasileiro em 2026, que antecipou o início da Série A para o fim de janeiro, coincidindo com a largada dos campeonatos estaduais. Com um elenco mais robusto, o Remo tem conseguido dividir forças entre as competições, algo que a comissão técnica já vinha tratando como necessário desde a pré-temporada.

VEJA MAIS

O técnico Juan Carlos Osorio, que chega ao sexto jogo no comando da equipe, deixou claro que este início de temporada serve como laboratório para definir, na prática, dois grupos distintos: um voltado prioritariamente para o Brasileirão e outro para o Parazão. Nos bastidores, a disputa por espaço é intensa, e o treinador já afirmou que só baterá o martelo definitivo após o clássico RexPa, marcado para o próximo domingo.

Na rodada passada do Estadual, contra o São Francisco, ficou desenhado o grupo que tende a disputar o Parazão. A confirmação veio na relação para o jogo contra o Mirassol: nenhum dos atletas que atuaram diante do São Francisco foi convocado para a partida da Série A, reforçando a leitura de que o elenco está, ao menos momentaneamente, dividido. Antes daquele jogo, Osorio havia dito que a partida seria uma oportunidade para os jogadores mostrarem que poderiam brigar por espaço no time principal — algo que, pelo cenário atual, não se concretizou.

Ygor Vinhas é o goleiro do Parazão (Samara Miranda/Remo)

Assim, a tendência é que o Remo repita contra o Águia a base utilizada no interior do estado, com nomes como os zagueiros Thalisson, Kawan e Tassano, os meio-campistas Panagiotis e Cantillo, além dos atacantes Marrony, Carlinhos e Eduardo Melo, que sequer foi relacionado para o duelo contra o Mirassol.

Do outro lado, o Águia de Marabá chega embalado pelas vitória sobre o Santa Rosa e a Tuna Luso nas duas primeiras rodadas e deve manter a estrutura da equipe que vem vencendo. O técnico Júlio César aposta na consistência do meio-campo, com a jóia da base, Kukri, e na força ofensiva comandada por Wesley, referência nas bolas aéreas. Nas laterais, Limão deve ser a aposta pela direita, com liberdade para apoiar, enquanto Dedé e Wendel Araújo formam a zaga.

Kukri subiu de vez ao profissional da Águia (Águia de Marabá)

Atual campeão paraense, o Remo tenta manter regularidade no Estadual mesmo com o foco dividido entre competições, tendo o primeiro clássico RexPa do ano pela frente, no próximo domingo, enquanto o Águia busca manter os 100% ou, ao menos, pontuar fora de casa, se afirmando na disputa.

Ficha técnica

Jogo: Remo x Águia de Marabá

Competição: Campeonato Paraense 2026

Rodada: 3ª

Local: Estádio Baenão, Belém (PA)

Data: 05/02/2026

Horário: 20h

Prováveis Escalações

Remo: Ygor Vinhas; Thalisson, Kawan, Tassano, Jorge; Cantillo, Freitas, Panagiotis; Marrony, Eduardo Melo, Carlinhos. Técnico: Juan Carlos Osorio.

Águia de Marabá: Jefferson; Limão, Dedé, Wendel Araújo, Cássio; Willian, Kukri; Felipe Pará, PH, Gustavo, Wesley. Técnico: Júlio César.