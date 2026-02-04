Capa Jornal Amazônia
Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol

Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A

Fábio Will
fonte

Leão azul terá o apoio da torcida diante do Mirassol (Cristino Martins / O Liberal)

A cidade de Belém volta a receber um jogo de Série A, após 21 anos. O Remo, único clube do Norte na elite do Brasileiro, recebe o Mirassol, hoje (4), às 20h, no mangueirão, pela 2ª rodada da Série A. A torcida azulina promete uma linda festa no Colosso do Bengui e esgotou os bilhetes de arquibancada do Lado A.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

O Remo informou em suas redes sociais que os ingressos do setor de arquibancada foram todos vendidos, restando apenas os ingressos para o setor de cadeiras, no valor de R$200. O clube segue comercializando bilhetes de arquibancada, no Lado B, no preço de R$100.

A torcida do Remo promete uma linda festa no Mangueirão. Dois mosaicos foram organizados pela Comissão de Festas, o primeiro deles de Led, com fitas azuis que serão colocadas na lanterna dos celulares e outro de papel, que será levantado no momento em que o clube entrar em campo.

Remo x Mirassol duelam às 20h, desta quarta-feira (4), no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +.

