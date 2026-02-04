Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A Fábio Will 04.02.26 17h49 Leão azul terá o apoio da torcida diante do Mirassol (Cristino Martins / O Liberal) A cidade de Belém volta a receber um jogo de Série A, após 21 anos. O Remo, único clube do Norte na elite do Brasileiro, recebe o Mirassol, hoje (4), às 20h, no mangueirão, pela 2ª rodada da Série A. A torcida azulina promete uma linda festa no Colosso do Bengui e esgotou os bilhetes de arquibancada do Lado A. WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo O Remo informou em suas redes sociais que os ingressos do setor de arquibancada foram todos vendidos, restando apenas os ingressos para o setor de cadeiras, no valor de R$200. O clube segue comercializando bilhetes de arquibancada, no Lado B, no preço de R$100. VEJA MAIS Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina Remo anuncia contratação do argentino Leonel Picco Jogador está regularizado no BID e pode estrear pelo clube azulino nesta quarta-feira (4), contra o Mirassol, pela Série A do Campeonato Brasileiro A torcida do Remo promete uma linda festa no Mangueirão. Dois mosaicos foram organizados pela Comissão de Festas, o primeiro deles de Led, com fitas azuis que serão colocadas na lanterna dos celulares e outro de papel, que será levantado no momento em que o clube entrar em campo. Remo x Mirassol duelam às 20h, desta quarta-feira (4), no Mangueirão. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com e também na Rádio Liberal +. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes remo remo remo x mirassol série a futebol jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Remo . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM REMO Campeonato Brasileiro Remo x Mirassol: onde assistir ao vivo e as escalações do jogo de hoje (04/02) pelo Brasileirão Remo e Mirassol jogam pelo Campeonato Brasileiro hoje; veja onde assistir ao vivo e o horário 04.02.26 18h00 Futebol Casa cheia! Torcida do Remo esgota ingressos do lado A para jogo contra o Mirassol Torcida do Remo fará dois mosaicos na noite de hoje, no reencontro do Fenômeno Azul com a Série A 04.02.26 17h49 futebol Com homenagem a Belém, Remo divulga camisa oficial da temporada de 2026 O manto azulino celebra a história do clube com a capital paraense 04.02.26 12h01 futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 MAIS LIDAS EM ESPORTES futebol Com novidades, Remo divulga lista de relacionados para o jogo contra o Mirassol; confira Time azulino faz o primeiro compromisso em casa na Série A nesta quarta-feira (4) e pode ter estreias de reforços 04.02.26 11h29 É HOJE! Com possível estreia de reforços, Remo estreia no Mangueirão diante do Mirassol pelo Brasileirão Leão busca a primeira vitória na competição após derrota fora de casa e aposta na força do time principal diante da torcida azulina 04.02.26 7h34 futebol Ao lado de ídolos paraenses, Rony é apresentado no Santos: 'É um privilégio' Atacante já estreou com a camisa do Peixe, mas foi apresentado oficialmente na última terça-feira (3) 04.02.26 10h32 JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, quarta-feira (04/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa del Rey e outras competições internacionais movimentam o futebol nesta quarta-feira 04.02.26 7h00