Remo anuncia contratação do argentino Leonel Picco Meio-campista de 27 anos chega em definitivo ao Leão Azul após passagem pelo Platense e conquista do Torneio Apertura da Argentina em 2025 O Liberal 03.02.26 23h14 Remo anuncia contratação do argentino Leonel Picco. (Raul Martins/ Remo) O Clube do Remo anunciou nesta terça-feira (3) a contratação do meio-campista argentino Leonel Picco. Natural de Buenos Aires, o jogador de 27 anos chega em definitivo ao Leão Azul, após passagem pelo Platense, com contrato válido até o fim de 2028. Picco defendeu o clube argentino entre 2022 e 2025, período em que disputou 84 partidas e marcou um gol. Pelo Platense, o meio-campista conquistou o título do Torneio Apertura do Campeonato Argentino, em junho de 2025. O atleta também acumula passagens por Colón e Arsenal Sarandí, ambos da Argentina. Esta será a primeira experiência do jogador fora do país de origem. Em suas primeiras palavras como atleta azulino, Picco demonstrou entusiasmo com o novo desafio. "Estou muito feliz em jogar pelo Remo. Ansioso para vestir a camisa, entrar em campo e estar perto do torcedor. Quando recebi o convite do presidente para vir jogar aqui, não pensei duas vezes. As negociações avançaram e conseguimos fechar", destacou. O presidente do Clube do Remo, Antônio Carlos Teixeira, ressaltou o trabalho realizado para viabilizar a contratação. "A chegada do Picco é resultado de um trabalho minucioso dos nossos analistas e da diretoria de futebol. É uma peça que chega para encaixar bem no elenco e contribuir para que o Remo tenha um alto rendimento em uma temporada cheia de desafios", afirmou. Ficha Técnica Leonel Picco Posição: Meio-campo Idade: 27 anos Naturalidade: Buenos Aires (ARG) Data de nascimento: 22/10/1998 Altura: 1,92 m Peso: 89 kg Clubes: Arsenal Sarandí (ARG), Colón (ARG) e Platense (ARG)