Remo inicia colocação de letreiro na nova fachada do Baenão

A diretoria do Remo em conjunto com o projeto “Retorno do Rei” iniciou neste sábado a colocação dos letreiros da nova fachada do estádio Baenão, que fica na Travessa Antônio Baena.

Depois de uma ação envolvendo o torcedor, que doou para o projeto Retorno do Rei, a fachada do estádio foi toda revitalizada, além do apelido carinhoso de “Baenão”, o Evandro Almeida receberá o nome do patrocínio do Banpará, que firmou parceria com Remo o Paysandu para a utilização do espaço no formato 'naming rights'.