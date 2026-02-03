Com prováveis estreias diante do Mirassol, Remo pode chegar a quase 40 atletas utilizados em um mês Clube azulino fez quatro jogos na temporada até o momento e usou quase todo o plantel O Liberal 03.02.26 12h26 Time azulino tem calendário cheio em 2026 (Raul Martins/Remo) O Remo fez quatro jogos desde o início da temporada de 2026, que marca o retorno do clube azulino à Série A do Campeonato Brasileiro. Para este ano tão importante na história do clube, o Leão Azul contratou novas peças para o elenco, além de ter contratado o experiente técnico Juan Carlos Osorio. Até o momento, o time azulino ainda não convenceu e a alta rodagem de atletas nas partidas tem chamado a atenção. Atualmente, o Remo possui 41 jogadores (regularizados) no seu plantel. Destes, o treinador Juan Carlos Osorio já utilizou 31 atletas e essa rodagem ainda pode aumentar mais. Para a final da Supercopa Grão-Pará, disputa no início de janeiro contra o Águia de Marabá, Osório optou por manter a base do ano passado, escalando Marcelo Rangel, Klaus, Sávio, Jaderon, Pavani, Cantillo, Panagiots e Nico Ferreira, além de João Pedro. Como estreantes, o time teve João Lucas, Zé Ricardo, Yago Pikachu, Léo Andrade e Alef Manga. VEJA MAIS Remo reencontra Mirassol-SP na Série A após único confronto em 2022 Equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (4), no Mangueirão, pela segunda rodada do Brasileirão Vídeo: Equipe da Rede Globo e GE TV visitam o Baenão e fazem bastidores do Remo A jornalista Sofia Miranda esteve no Baenão e conversou com atletas e funcionários Remo x Mirassol segue confirmado para quarta-feira pela Série A Presidente da FPF diz que não há pedido de alteração e afastou rumores de adiamento por compromissos do clube paulista no Paulistão Já para o segundo compromisso na temporada, contra o Bragantino, o time foi totalmente diferente. Repetiu apenas Alef Manga, Pikachu, Cantillo, Zé Ricardo e Eduardo Melo. Marclinho, Ygor Vinhas, Marllon, Kayky, Jorge, Patrick de Paula, Freitas, Dodô, Diego Hernandez, Marrony e Patrick foram os "estreantes". Contra o Vitória-BA, pela estreia na Série A, a estreia foi de Léo Andrade. Já de volta ao Parazão, diante do São Francisco, o Remo teve cinco novos jogadores utilizados na temporada: Thalisson, Kawan, Tassano, Rafael Monti e Carlinhos. O atacante Eduardo Melo foi o único jogador utilizado por Osorio nos quatro jogos do Leão Azul até o momento. Na próxima quarta-feira (4), o Remo pode aumentar o número de jogadores utilizados. Zé Welison, Vitor Bueno, o goleiro Ivan, Franco Catarozzi e Cufré, anunciados recentemente, podem estrear com a camisa azulina. Além deles, o argentino Leonel Picco, que ainda não foi oficializado pelo clube por questões burocráticas, pode ser regularizado e escalado para o duelo contra o Mirassol. Outros nomes disponiveis no elenco azulino são os atletas que subiram da base: Kakaroto, Tico, Felipe, Rafael, João Victor e Marcos Alexandre. O nome do jogador argentino, inclusive, aparece na escalação obtidade pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, assim como o de Vitor Bueno, Cufré, Catarozzi. A alta rodagem feita pelo técnico colombiano pode ser uma estrategia para conhecer os jogadores e acertar, de fato, o time. Em 2026, o calendário do Remo é cheio, com disputa do Parazão e Série A, que já começaram, Copa Norte, Copa Verde e Copa do Brasil. Desde o final da temporada passada, a diretoria do time afirmou que o clube iria trabalhar com uma equipe alternativa para disputa de competições paralelas ao Brasileirão. Até o momento, essa divisão ainda não foi desenhada. Na próxima quarta-feira (4), o Remo enfrenta o Mirassol-SP, no Mangueirão, às 20h, pela segunda rodada do Brasileirão. 