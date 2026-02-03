Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores

O Paysandu ainda não concluiu a terceira rodada do Campeonato Paraense, mas já pensa no Re-Pa, marcado para o próximo domingo (8). A partida será no Mangueirão e é válida pela quarta rodada do Parazão. Mesmo sem ter enfrentado a Tuna Luso, seu próximo compromisso, o Papão iniciou, na última segunda-feira (2), a venda de ingressos para o confronto contra o Remo.

Conforme divulgou o Paysandu, os bilhetes estão disponíveis para os assinantes adimplentes do programa Sócio-Torcedor Payxão Prime Residencial. Até a véspera do jogo, para a arquibancada do lado B do Mangueirão, o ingresso custará R$ 70. Depois disso, a entrada passará a ser R$ 80.

Já para o setor de cadeiras, o valor promocional é de R$ 140. Na véspera e no dia da partida, o ingresso custará R$ 160.

Os torcedores que possuem o plano Payxão Prime têm acesso a desconto de 30% se a compra for realizada nesta terça-feira (3). Depois disso, o desconto será de 20% e, a partir de quinta-feira, apenas 15%.

Para adquirir os ingressos, o torcedor deve acessar o site ingressos.paysandu ou comprar nas lojas oficiais do clube.

Vale destacar que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. Estudantes têm direito à meia-entrada.

Até o momento, o Remo ainda não iniciou a venda de ingressos para o lado A do Mangueirão. O clube azulino se prepara para enfrentar o Mirassol, em duelo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (4). Além disso, na quinta-feira (5), o Leão Azul tem compromisso contra o Águia de Marabá, pelo Parazão.