Re-Pa: Paysandu inicia venda de ingressos para sócio-torcedores; veja valores Papão encara o Paysandu no próximo domingo (8), pelo Parazão O Liberal 03.02.26 10h20 Papão começou a venda de ingressos para sócio-torcedor (Wagner Santana / O Liberal) O Paysandu ainda não concluiu a terceira rodada do Campeonato Paraense, mas já pensa no Re-Pa, marcado para o próximo domingo (8). A partida será no Mangueirão e é válida pela quarta rodada do Parazão. Mesmo sem ter enfrentado a Tuna Luso, seu próximo compromisso, o Papão iniciou, na última segunda-feira (2), a venda de ingressos para o confronto contra o Remo. Conforme divulgou o Paysandu, os bilhetes estão disponíveis para os assinantes adimplentes do programa Sócio-Torcedor Payxão Prime Residencial. Até a véspera do jogo, para a arquibancada do lado B do Mangueirão, o ingresso custará R$ 70. Depois disso, a entrada passará a ser R$ 80. Já para o setor de cadeiras, o valor promocional é de R$ 140. Na véspera e no dia da partida, o ingresso custará R$ 160. Os torcedores que possuem o plano Payxão Prime têm acesso a desconto de 30% se a compra for realizada nesta terça-feira (3). Depois disso, o desconto será de 20% e, a partir de quinta-feira, apenas 15%. Para adquirir os ingressos, o torcedor deve acessar o site ingressos.paysandu ou comprar nas lojas oficiais do clube. Vale destacar que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) possuem direito à gratuidade. Estudantes têm direito à meia-entrada. Até o momento, o Remo ainda não iniciou a venda de ingressos para o lado A do Mangueirão. O clube azulino se prepara para enfrentar o Mirassol, em duelo válido pela segunda rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, na quarta-feira (4). Além disso, na quinta-feira (5), o Leão Azul tem compromisso contra o Águia de Marabá, pelo Parazão.