Volante da base estreia com vitória no profissional e ajuda a manter o Paysandu no topo do Parazão

O Paysandu segue com aproveitamento máximo no Campeonato Paraense de 2026. No último domingo (1º), o Papão venceu o Capitão Poço por 1 a 0, na Curuzu, chegou à segunda vitória em dois jogos, assumindo a segunda posição na tabela do estadual. A partida também marcou a estreia do volante Brian, de apenas 17 anos, no time profissional. Natural de Macapá, o jovem entrou em campo em um momento especial da carreira e destacou a emoção de vestir a camisa bicolor no elenco principal.

“Foi uma sensação incrível. Sem dúvida, o dia mais feliz da minha vida. Sou muito grato a Deus pelas oportunidades e ao professor Júnior pela confiança. Acredito que fiz um bom jogo e agora é seguir trabalhando para melhorar e evoluir cada vez mais”, afirmou.

Brian contou um pouco da trajetória até chegar ao Paysandu e revelou que atua como volante desde as categorias iniciais, apesar de já ter sido utilizado em outra função.

“Comecei no futebol aos cinco anos, em uma escolinha cujo dono já jogou no Paysandu. Aos dez anos tive uma passagem rápida pelo Santos, passei por outros clubes e, depois de jogar contra o Paysandu, fui observado pelo Pedro Chaves, que me fez o convite. Estou aqui há cerca de um ano e meio. Sempre atuei como volante, apesar de ter passado um período jogando como zagueiro, mas é como volante que me sinto melhor.”

Durante o primeiro tempo da partida, Brian chegou a cometer um erro de saída de bola que gerou uma chance perigosa para o adversário, defendida pelo goleiro Jean Drosny. Após o lance, Brian recebeu apoio dos jogadores mais experientes do elenco, o que foi fundamental para manter a tranquilidade em campo.

“Os jogadores mais experientes, como Edilson, Marquinho e Castro, me passaram muita confiança, principalmente após o lance. Fiquei bem tranquilo, consegui desenvolver meu jogo e terminar a partida bem.”

O volante também fez questão de destacar o trabalho do técnico Júnior na integração dos atletas da base ao elenco principal. “O Júnior é um cara excepcional, que ajuda muito a garotada da base. Sou muito grato a ele pela oportunidade que vem me dando. Vou me entregar ao máximo e agarrar essa chance.”

Com seis pontos somados, o Paysandu está entre os líderes do Campeonato Paraense e agora volta suas atenções para a próxima rodada. O Papão enfrenta a Tuna Luso na terça-feira (4), às 15h30, no estádio municipal de Augusto Corrêa.