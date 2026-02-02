Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil O Liberal 02.02.26 10h02 Papão é um dos símbolos do esporte paraense (Wagner Santana / O Liberal) São 59 títulos ao longo da história, sendo 50 campeonatos estaduais e dois Brasileirões da Série B. O Paysandu, apesar de vir de uma fase não tão boa, tem motivos para comemorar. Nesta segunda-feira (2), o clube alviceleste celebra 112 anos de história. Com o nome ligado à bravura e à luta, em referência à Tomada de Paysandu, episódio militar ocorrido em 2 de janeiro de 1865, no Uruguai, quando forças brasileiras e colorados uruguaios derrotaram defensores blancos, o clube bicolor foi fundado em 2 de fevereiro de 1914 por membros do Norte Club. Por meio das redes sociais, o Paysandu destacou a história da agremiação, ressaltando a paixão daqueles que construíram e mantêm o clube, além da resistência e do legado. VEJA MAIS 'Vovô da Cidade': Curuzu é símbolo da história do Paysandu e do futebol paraense Estádio bicolor é o mais antigo de Belém e foi palco de inúmeros momentos marcantes Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. “Dia 2 de fevereiro de 1914. Foi quando a nossa história de resistência, amor e, principalmente, paixão se iniciou. Desde então, crescemos, construímos e conquistamos títulos e inúmeros momentos que até hoje guardamos na lembrança. São 112 anos de história, marcando um legado na história do futebol paraense e da região Norte do Brasil”, escreveu a equipe. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)“Durante esses anos, aprendemos que vocês estarão ao nosso lado sempre que for necessário, independentemente da situação. A vocês, minha torcida bicolor, deixo o nosso muito obrigado”, completou. Re-Pa Desde o início de sua história, criou-se uma grande rivalidade com o clube do Remo, que já existia desde 1905. Com o passar do tempo, essa rivalidade só aumentou, tornando os dois protagonistas do clássico mais disputado da história do futebol brasileiro. Ao todo, os times já se enfrentaram 780 vezes. Títulos e história recente O Paysandu é o clube paraense com o maior número de títulos: são 59 no total, sendo 50 campeonatos paraenses, cinco Copas Verde, dois Brasileirões da Série B, uma Copa Norte e uma Copa dos Campeões, que levou o Papão à Libertadores, um dos grandes marcos da história do time alviceleste. Em 2002, o Papão fez história para o futebol do Norte ao disputar a Libertadores, sendo o primeiro da região a alcançar esse feito. Na competição continental de clubes, o Paysandu também conseguiu um resultado histórico contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera. Em jogo válido pelas oitavas de final, o clube paraense venceu por 1 a 0 na casa dos argentinos e ganhou projeção no cenário sul-americano. Atualmente, o clube bicolor não vem de um retrospecto tão positivo. Após disputar a Série B do futebol brasileiro por dois anos (2024 e 2025), o Paysandu caiu para a terceira divisão depois de fazer uma péssima temporada dentro e fora de campo. Com problemas administrativos, o presidente eleito nas últimas eleições, Roger Aguilera, renunciou ao cargo em dezembro do ano passado. Márcio Tuma assumiu a gestão com a missão de reestruturar a equipe. Assim, o Papão inicia esse novo ciclo com foco em voltar aos grandes feitos que marcaram a história do clube. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave esportes paysandu COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU História Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol Papão é um dos clubes mais tradicionais do futebol do norte do Brasil 02.02.26 10h02 Futebol Técnico do Paysandu valoriza vitória sobre o Capitão Poço e desvia foco do Re-Pa: “Não quero saber” “O nosso foco único é a Tuna”, disse Júnior Rocha quando questionado sobre a preparação para o clássico Rei da Amazônia. 01.02.26 19h56 Futebol Em jogo morno, Paysandu vence o Capitão Poço e mantém 100% na temporada Com o resultado, Papão alcançou a vice-liderança do Parazão, com seis pontos conquistados. 01.02.26 19h08 Futebol Paysandu celebra 112 anos com festa e bolo na Curuzu antes de duelo pelo Parazão O Papão antecipou as comemorações de seu aniversário neste domingo (01); mascote e crianças participaram da homenagem no gramado. 01.02.26 17h01 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 NOVA DATA? Jogo entre Remo e Mirassol pode ser adiado pela Série A; saiba o motivo Confronto marcado para quarta-feira (4) depende do desfecho de partida do Paulistão; CBF ainda não oficializou mudança 02.02.26 9h56 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12