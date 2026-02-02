Paysandu celebra 112 anos e relembra trajetória de conquistas no futebol

São 59 títulos ao longo da história, sendo 50 campeonatos estaduais e dois Brasileirões da Série B. O Paysandu, apesar de vir de uma fase não tão boa, tem motivos para comemorar. Nesta segunda-feira (2), o clube alviceleste celebra 112 anos de história.

Com o nome ligado à bravura e à luta, em referência à Tomada de Paysandu, episódio militar ocorrido em 2 de janeiro de 1865, no Uruguai, quando forças brasileiras e colorados uruguaios derrotaram defensores blancos, o clube bicolor foi fundado em 2 de fevereiro de 1914 por membros do Norte Club.

Por meio das redes sociais, o Paysandu destacou a história da agremiação, ressaltando a paixão daqueles que construíram e mantêm o clube, além da resistência e do legado.

“Dia 2 de fevereiro de 1914. Foi quando a nossa história de resistência, amor e, principalmente, paixão se iniciou. Desde então, crescemos, construímos e conquistamos títulos e inúmeros momentos que até hoje guardamos na lembrança. São 112 anos de história, marcando um legado na história do futebol paraense e da região Norte do Brasil”, escreveu a equipe.

“Durante esses anos, aprendemos que vocês estarão ao nosso lado sempre que for necessário, independentemente da situação. A vocês, minha torcida bicolor, deixo o nosso muito obrigado”, completou.

Re-Pa

Desde o início de sua história, criou-se uma grande rivalidade com o clube do Remo, que já existia desde 1905. Com o passar do tempo, essa rivalidade só aumentou, tornando os dois protagonistas do clássico mais disputado da história do futebol brasileiro. Ao todo, os times já se enfrentaram 780 vezes.

Títulos e história recente

O Paysandu é o clube paraense com o maior número de títulos: são 59 no total, sendo 50 campeonatos paraenses, cinco Copas Verde, dois Brasileirões da Série B, uma Copa Norte e uma Copa dos Campeões, que levou o Papão à Libertadores, um dos grandes marcos da história do time alviceleste.

Em 2002, o Papão fez história para o futebol do Norte ao disputar a Libertadores, sendo o primeiro da região a alcançar esse feito. Na competição continental de clubes, o Paysandu também conseguiu um resultado histórico contra o Boca Juniors, em plena La Bombonera. Em jogo válido pelas oitavas de final, o clube paraense venceu por 1 a 0 na casa dos argentinos e ganhou projeção no cenário sul-americano.

Atualmente, o clube bicolor não vem de um retrospecto tão positivo. Após disputar a Série B do futebol brasileiro por dois anos (2024 e 2025), o Paysandu caiu para a terceira divisão depois de fazer uma péssima temporada dentro e fora de campo. Com problemas administrativos, o presidente eleito nas últimas eleições, Roger Aguilera, renunciou ao cargo em dezembro do ano passado. Márcio Tuma assumiu a gestão com a missão de reestruturar a equipe.

Assim, o Papão inicia esse novo ciclo com foco em voltar aos grandes feitos que marcaram a história do clube.