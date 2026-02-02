Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Premier League.

Às 14h30, Al Hilal jogará contra Al Ahli pela Série A saudita. Já às 16h45, Roma enfrentará o Udinese pelo Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

Mallorca x Sevilla - 17h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

Sunderland x Burnley - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

Udinese x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

Al Riyadh x Al Nassr - 12h15 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Neom - 14h30 - Sem informações Al Hilal x Al Ahli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga

SporTV

12h15 - Al Riyadh x Al Nassr - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga 17h - Sunderland x Burnley - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.