Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira Thalles Leal 02.02.26 7h00 Às 14h30, Al Ahli e Al Hilal jogarão pela Série A saudita (X/ @Alhilal_EN) Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Premier League. Às 14h30, Al Hilal jogará contra Al Ahli pela Série A saudita. Já às 16h45, Roma enfrentará o Udinese pelo Campeonato Italiano. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Espanhol - La Liga Mallorca x Sevilla - 17h - ESPN 3 e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Sunderland x Burnley - 17h - Disney+ Campeonato Italiano Udinese x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+ Campeonato Saudita Al Riyadh x Al Nassr - 12h15 - SporTV e Youtube (Canal GOAT) Al Akhdoud x Neom - 14h30 - Sem informações Al Hilal x Al Ahli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT) Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Nassr; veja o horário O jogo entre Al Riyadh x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h15. Onde assistir ao jogo de Udinese x Roma; veja o horário O jogo entre Udinese x Roma terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45. Onde assistir ao jogo de Al Hilal x Al Ahli; veja o horário O jogo entre Al Hilal x Al Ahli terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Onde assistir ao jogo de Mallorca e Sevilla; veja o horário O jogo entre Mallorca x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira TNT Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira. ESPN 16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga SporTV 12h15 - Al Riyadh x Al Nassr - Campeonato Saudita Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira. Disney+ 16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga 17h - Sunderland x Burnley - Premier League Premiere Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira. DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira. OneFootball Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira. Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave jogos de hoje Onde assistir quais jogos vão passar ao vivo COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Futebol . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM FUTEBOL JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 Cariocão Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h30 Campeonato Mineiro Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 19h00 Paulistão Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida 01.02.26 17h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira 02.02.26 7h00 CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians 01.02.26 23h12 Futebol Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica. 01.02.26 15h38 Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras 01.02.26 23h32