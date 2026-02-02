Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Esportes chevron right Futebol chevron right

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

Thalles Leal
fonte

Às 14h30, Al Ahli e Al Hilal jogarão pela Série A saudita (X/ @Alhilal_EN)

Os jogos de hoje, nesta segunda-feira (02/02), incluem partidas pelo Campeonato Espanhol, Série A italiana, Campeonato Saudita e Premier League.

Às 14h30, Al Hilal jogará contra Al Ahli pela Série A saudita. Já às 16h45, Roma enfrentará o Udinese pelo Campeonato Italiano.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Mallorca x Sevilla - 17h - ESPN 3 e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Sunderland x Burnley - 17h - Disney+

Campeonato Italiano

  1. Udinese x Roma - 16h45 - ESPN e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Riyadh x Al Nassr - 12h15 - SporTV e Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Akhdoud x Neom - 14h30 - Sem informações
  3. Al Hilal x Al Ahli - 14h30 - Youtube (Canal GOAT)

Onde assistir ao jogo de Al Riyadh e Al Nassr; veja o horário

O jogo entre Al Riyadh x Al Nassr terá transmissão ao vivo pela SporTV e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 12h15.

Onde assistir ao jogo de Udinese x Roma; veja o horário

O jogo entre Udinese x Roma terá transmissão ao vivo pela ESPN e pela Disney+, às 16h45.

Onde assistir ao jogo de Al Hilal x Al Ahli; veja o horário

O jogo entre Al Hilal x Al Ahli terá transmissão ao vivo pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Onde assistir ao jogo de Mallorca e Sevilla; veja o horário

O jogo entre Mallorca x Sevilla terá transmissão ao vivo pela ESPN 3 e pela Disney+, às 17h.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Globo nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band nesta segunda-feira.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

Nenhum jogo vai passar na Bandsports nesta segunda-feira

 

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT nesta segunda-feira.

ESPN

  1. 16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano
  2. 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga

SporTV

  1. 12h15 - Al Riyadh x Al Nassr - Campeonato Saudita

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max nesta segunda-feira.

Disney+

  1. 16h45 - Udinese x Roma - Campeonato Italiano
  2. 17h - Mallorca x Sevilla - La Liga
  3. 17h - Sunderland x Burnley - Premier League

Premiere

Nenhum jogo vai passar no Premiere nesta segunda-feira.

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN nesta segunda-feira.

OneFootball

Nenhum jogo vai passar no OneFootball nesta segunda-feira.

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ nesta segunda-feira.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet nesta segunda-feira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

jogos de hoje

Onde assistir

quais jogos vão passar ao vivo
Futebol
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM FUTEBOL

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

02.02.26 7h00

Cariocão

Botafogo x Fluminense: onde assistir ao vivo e escalações do jogo hoje (01) pelo Campeonato Carioca

Botafogo e Fluminense jogam pelo Cariocão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 19h30

Campeonato Mineiro

Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro

Betim e Cruzeiro jogam pelo Campeonato Mineiro hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 19h00

Paulistão

Mirassol x Novorizontino: onde assistir e escalações do jogo hoje (01/02) pelo Campeonato Paulista

Mirassol e Novorizontino jogam pelo Paulistão hoje; veja onde assistir ao vivo e as formações da partida

01.02.26 17h30

MAIS LIDAS EM ESPORTES

JOGOS DE HOJE

Futebol: veja quem joga hoje, segunda-feira (02/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Campeonato Inglês, La Liga, Campeonato Italiano e Série A saudita movimentam o futebol nesta segunda-feira

02.02.26 7h00

CBF explica expulsão de Carrascal e confirma apagão no VAR durante Flamengo x Corinthians

01.02.26 23h12

Futebol

Remo planeja estreia de reforços e festa com mosaico diante do Mirassol-SP; veja provável escalação

Na primeira partida em casa pelo Brasileirão, clube vai colocar em campo escalação mais próxima daquela considera titular pela comissão técnica.

01.02.26 15h38

Abel assume 'exibição ruim', cobra reposições e defende rodagem após derrota do Palmeiras

01.02.26 23h32

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda