Betim x Cruzeiro: onde assistir ao vivo e escalações do jogo de hoje (01/02) pelo Campeonato Mineiro

Betim x Cruzeiro disputam hoje, domingo (01/02), a 6° rodada do Campeonato Mineiro. O jogo será realizado às 20h (horário de Brasília), no Estádio Irmão Gino Maria Rossi, em Pouso Alegre (MG). Confira o horário e onde assistir ao vivo:

Onde assistir Betim x Cruzeiro ao vivo?

A partida poderá ser acompanhada ao vivo pelo Premiere e pela SportyNet Brasil, no Youtube, a partir das 20h (horário de Brasília).

Como as equipes chegam para o jogo?

Cruzeiro é o vice-líder do Grupo C e acumula um total de 2 vitórias, 3 derrotas, 9 gols marcados e 6 gols sofridos.

Já o Betim está em 3° lugar no Grupo B com 1 vitória, 3 empates, 1 derrota, 5 gols marcados e 9 gols sofridos.

Betim x Cruzeiro: prováveis escalações

Betim: Jori; Riquelmy, Jean Rodrigues, João Führ e Pedro Henrique; Miticov, Vitinho, Jhemerson e Victor Mafra; Erick Salles e João Magno. Técnico: Emerson Ávila.

Cruzeiro: Cássio; Fagner, Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Kaiki Bruno; Lucas Romero, Lucas Silva, Gerson e Matheus Pereira; Kaio Jorge e Wanderson. Técnico: Tite.

FICHA TÉCNICA

Betim x Cruzeiro

Campeonato Mineiro

Local: Arena Urbsan, em Betim (MG)

Data/Horário: 01 de fevereiro de 2026, 20h