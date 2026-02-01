Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo Thalles Leal 01.02.26 7h00 Borussia Dortmund e Heidenheim jogarão pela Bundesliga às 13h30 (X/ @FCH1846) Os jogos de hoje, neste domingo (01/02), incluem partidas pela Supercopa Rei, Campeonato Saudita, Premier League e outras competições internacionais. Às 16h, o Flamengo enfrentará o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Já às 10h, o Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol. Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje Campeonato Alemão - Bundesliga Stuttgart x Freiburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball Borussia Dortmund x Heidenheim - 13h30 - CazéTV e OneFootball Campeonato Espanhol - La Liga Real Madrid x Rayo Vallecano - 10h - Disney+ Betis x Valencia - 12h15 - ESPN 2 e Disney+ Getafe x Celta - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Athletic Bilbao x Real Sociedad - 17h - XSports e Disney+ Campeonato Inglês - Premier League Aston Villa x Brentford - 11h - ESPN e Disney+ Manchester United x Fulham - 11h - XSports e Disney+ Nottingham Forest x Crystal Palace - 11h - Disney+ Tottenham x Manchester City - 13h30 - ESPN e Disney+ Campeonato Italiano Torino x Lecce - 08h30 - XSports e Disney+ Como x Atalanta - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+ Cremonese x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+ Parma x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+ Campeonato Saudita Al Shabab x Al Feiha - 12h15 - Youtube (Canal GOAT) Al Fateh x Al Hazm - 14h30 - Bandsports Al Ittihad x Al Najma - 14h30 - SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT) Supercopa Rei Flamengo x Corinthians - 16h - TV Globo, SporTV, GeTV, Premiere Onde assistir ao jogo de Flamengo e Corinthians; veja o horário O jogo entre Flamengo x Corinthians terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Getv e Premiere, às 16h. Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Rayo Vallecano; veja o horário O jogo entre Real Madrid x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 10h. Onde assistir ao jogo de Borussia e Heidenheim; veja o horário O jogo entre Borussia Dortmund x Heidenheim terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo OneFootball, às 13h30. Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Najma; veja o horário O jogo entre Al Ittihad x Al Najma terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30. Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje? 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje? Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje? Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje? Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo. Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada? Bandsports 14h30 - Al Fateh x Al Hazm - Campeonato Saudita TNT Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo. ESPN 11h - Aston Villa x Brentford - Premier League 12h15 - Betis x Valencia - La Liga 13h30 - Tottenham x Manchester City - Premier League 14h - Cremonese x Inter de Milão - Campeonato Italiano 16h45 - Parma x Juventus - Campeonato Italiano SporTV 14h30 - Al Ittihad x Al Najma - Campeonato Saudita 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje? HBO Max Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo. Disney+ 08h30 - Torino x Lecce - Campeonato Italiano 10h - Real Madrid x Rayo Vallecano - La Liga 11h - Como x Atalanta - Campeonato Italiano 11h - Manchester United x Fulham - Premier League 11h - Nottingham Forest x Crystal Palace - Premier League 11h - Aston Villa x Brentford - Premier League 12h15 - Betis x Valencia - La Liga 13h30 - Tottenham x Manchester City - Premier League 14h - Cremonese x Inter de Milão - Campeonato Italiano 14h30 - Getafe x Celta - La Liga 16h45 - Parma x Juventus - Campeonato Italiano 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad -La Liga Premiere 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei DAZN Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo. OneFootball 11h30 - Stuttgart x Freiburg - Bundesliga 13h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Bundesliga Paramount+ Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo. SportyNet Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo. 