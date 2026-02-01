Capa Jornal Amazônia
Futebol: veja quem joga hoje, domingo (01/02), horários das partidas e onde assistir ao vivo

Supercopa do Brasil, Bundesliga, Série A italiana e outras competições internacionais movimentam o futebol neste domingo

Thalles Leal
fonte

Borussia Dortmund e Heidenheim jogarão pela Bundesliga às 13h30 (X/ @FCH1846)

Os jogos de hoje, neste domingo (01/02), incluem partidas pela Supercopa Rei, Campeonato Saudita, Premier League outras competições internacionais.

Às 16h, o Flamengo enfrentará o Corinthians pela Supercopa do Brasil. Já às 10h, o Real Madrid enfrentará o Rayo Vallecano pelo Campeonato Espanhol.

Veja horários e onde assistir ao vivo os jogos de futebol de hoje

Campeonato Alemão - Bundesliga

  1. Stuttgart x Freiburg - 11h30 - CazéTV e OneFootball
  2. Borussia Dortmund x Heidenheim - 13h30 - CazéTV e OneFootball

Campeonato Espanhol - La Liga

  1. Real Madrid x Rayo Vallecano - 10h - Disney+
  2. Betis x Valencia - 12h15 - ESPN 2 e Disney+
  3. Getafe x Celta - 14h30 - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  4. Athletic Bilbao x Real Sociedad - 17h - XSports e Disney+

Campeonato Inglês - Premier League

  1. Aston Villa x Brentford - 11h - ESPN e Disney+
  2. Manchester United x Fulham - 11h - XSports e Disney+
  3. Nottingham Forest x Crystal Palace - 11h - Disney+
  4. Tottenham x Manchester City - 13h30 - ESPN e Disney+

Campeonato Italiano

  1. Torino x Lecce - 08h30 - XSports e Disney+
  2. Como x Atalanta - 11h - Youtube (ESPN Brasil) e Disney+
  3. Cremonese x Inter de Milão - 14h - ESPN 4 e Disney+
  4. Parma x Juventus - 16h45 - ESPN 4 e Disney+

Campeonato Saudita

  1. Al Shabab x Al Feiha - 12h15 - Youtube (Canal GOAT)
  2. Al Fateh x Al Hazm - 14h30 - Bandsports
  3. Al Ittihad x Al Najma - 14h30 - SporTV 2 e Youtube (Canal GOAT)

Supercopa Rei

  1. Flamengo x Corinthians - 16h - TV Globo, SporTV, GeTV, Premiere

Onde assistir ao jogo de Flamengo e Corinthians; veja o horário

O jogo entre Flamengo x Corinthians  terá transmissão ao vivo pela TV Globo, SporTV, Getv e Premiere, às 16h.

Onde assistir ao jogo de Real Madrid e Rayo Vallecano; veja o horário

O jogo entre Real Madrid x Rayo Vallecano terá transmissão ao vivo pela Disney+, às 10h.

Onde assistir ao jogo de Borussia e Heidenheim; veja o horário

O jogo entre Borussia Dortmund x Heidenheim terá transmissão ao vivo pela CazéTV e pelo OneFootball, às 13h30.

Onde assistir ao jogo de Al Ittihad e Al Najma; veja o horário

O jogo entre Al Ittihad x Al Najma terá transmissão ao vivo pela SporTV 2 e pelo Canal GOAT, no Youtube, às 14h30.

Quais jogos vão passar ao vivo na Globo hoje?

  1. 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei

Quais jogos vão passar ao vivo no SBT hoje?

Nenhum jogo vai passar no SBT neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Record hoje?

Nenhum jogo vai passar na TV Record neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na Band hoje?

Nenhum jogo vai passar na Band neste domingo.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Bandsports

  1. 14h30 - Al Fateh x Al Hazm - Campeonato Saudita

TNT

Nenhum jogo vai passar na TNT neste domingo.

ESPN

  1. 11h - Aston Villa x Brentford - Premier League
  2. 12h15 - Betis x Valencia - La Liga
  3. 13h30 - Tottenham x Manchester City - Premier League
  4. 14h - Cremonese x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  5. 16h45 - Parma x Juventus - Campeonato Italiano

SporTV

  1. 14h30 - Al Ittihad x Al Najma - Campeonato Saudita
  2. 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

HBO Max

Nenhum jogo vai passar na HBO Max neste domingo.

Disney+

  1. 08h30 - Torino x Lecce - Campeonato Italiano
  2. 10h - Real Madrid x Rayo Vallecano - La Liga
  3. 11h - Como x Atalanta - Campeonato Italiano
  4. 11h - Manchester United x Fulham - Premier League
  5. 11h - Nottingham Forest x Crystal Palace - Premier League
  6. 11h - Aston Villa x Brentford - Premier League
  7. 12h15 - Betis x Valencia - La Liga
  8. 13h30 - Tottenham x Manchester City - Premier League
  9. 14h - Cremonese x Inter de Milão - Campeonato Italiano
  10. 14h30 - Getafe x Celta - La Liga
  11. 16h45 - Parma x Juventus - Campeonato Italiano
  12. 17h - Athletic Bilbao x Real Sociedad -La Liga

Premiere

  1. 16h - Flamengo x Corinthians - Supercopa Rei

DAZN

Nenhum jogo vai passar no DAZN neste domingo.

OneFootball

  1. 11h30 - Stuttgart x Freiburg - Bundesliga
  2. 13h30 - Borussia Dortmund x Heidenheim - Bundesliga

Paramount+

Nenhum jogo vai passar na Paramount+ neste domingo.

SportyNet

Nenhum jogo vai passar na SportyNet neste domingo.

