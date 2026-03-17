Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes

Após perder por 2 a 0, o Papão da Curuzu conseguiu uma virada heroica sobre a Portuguesa e venceu o time da casa por 3 a 2, garantindo a classificação à quinta fase da Copa do Brasil. Pedro Henrique, Ítalo e Castro decretaram a vitória e o prêmio de R$ 2 milhões.

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1º Tempo

A primeira finalização da partida foi da Lusa, com Thiaguinho, aproveitando falha de JP Galvão na recomposição de jogo. Ao perder a bola, o meia adversário invadiu a área pela esquerda e chutou cruzado rasteiro, exigindo esforço de Gabriel Mesquita.

Os primeiros 10 minutos foram de maior presença lusa no campo adversário, sobretudo pela direita, nas costas de Galvão. O Papão, por sua vez, batia bola no meio, mas quando alcançava a área errava o pé.

O primeiro chute efetivo bicolor foi com com Hinkel, aos 11, após passe de Pego. O camisa 94 optou pela finalização e acabou isolando a bola, sendo chamado atenção pelo técnico imediatamente.

Sem muita firmeza, Marcinho meteu um três dedos na redonda, deixando fácil para Bertinato. Apesar disso, o momento decretou a superioridade tática dos bicolores, agora com maior domínio de bola, faltando apenas a finalização.

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A resposta da Lusa veio com um belo lançamento para Renê, que sai na cara do arqueiro bicolor, que abriu a capa do Batman e abafou a chegada do rival.

Embora o maior tempo de bola estivesse com os bicolores, o pouco da Lusa era mais intenso até se tornar insustentável. Aos 22, Maceió cruzou da esquerda para Igor Torres marcar de cabeça, aproveitando a diferença de estatura para o marcador Edílson. 1 a 0.

A situação dos laterais do bicola não foram das melhores. Além de JP ser pressionado por todo primeiro tempo, o improviso de Edílson na esquerda também foi um grande erro, visto na baixa cobertura no primeiro gol.

Após ter a rede estufada, o Paysandu, que já não andava bem das pernas, baixou o ritmo, caindo numa instabilidade tática, que deu brecha para o crescimento da Lusa. Logo os anfitriões ganharam outro gol de vantagem, aos 37, agora com Renê, após escanteio.

2º Tempo

Os times voltaram à etapa final sem mudanças. A única alteração nos minutos iniciais foi o cartão amarelo sofrido por Pedro Henrique, após falta dura em Igor Torres.

Quando o jogo parecia encaminhado, o Paysandu devolveu a esperança ao torcedor e Pedro Henrique se redimiu, ao marcar o primeiro do bicola, aos 11. Marcinho dominou na intermediária e achou Pedro Henrique livre, que ajeitou e mandou no fundo do goleiro Bruno.

A partir dos 20 vieram as mudanças. Na Lusa, Tontini e Hudson entraram nas vagas de Dênis e Thiaguinho. Pouco depois, o time perdeu Eduardo Biazus, expulso após falta dura em Castro.

Com um a mais, o Paysandu aumentou a confiança e mexeu no time, reforçando o setor ofensivo com Thalisson na vaga de Hinkel. Temendo o pior, a Lusa tirou Igor Torres para a vez de Botteghin, e Salomão para a entrada de Carlos Lima.

Junior Rocha ainda fez um ajuste providencial no time, ao sacar JP Galvão para a entrada de Capixaba, que em pouco tempo deu novo gás ao Papão e quase facilita o gol de empate com Ítalo, aos 32.

No fim da partida o técnico alviceleste fez as demais mudanças permitidas e avançou com força sobre a defesa da Lusa. Aos 42, Marcinho cobrou escanteio e Ítalo, bem posicionado aproveitou para empatar a partida em 2 a 2.

Para os bicolores, no entanto, ainda cabia mais. Com o time renovado e o gás em dia, o Papão sufocou, pressionou até rasgar a defesa da Lusa num belo gol de Castro, de fora da área, já nos acréscimos. Uma classificação emocionante com direito a cota milionária.

Ficha Técnica

Data: 17/03/2026

Hora: 21h30

Local: Estádio Canindé

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Hugo Savio Xavier Correa (GO) e Tiego Henrique dos Santos Braga (GO)

Quarto Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo (SP)

Cartões Amarelos: Pedro Henrique, Iarley (Paysandu)

Cartões Vermelhos: Eduardo Biazus (Portuguesa)

Portuguesa: Bertinato; João Vitor (Sciencia), Gustavo Henrique, Biazus; Salomão (Carlos Lima), Guilherme Portuga, Dênis (Tontini), Thiaguinho (Hudson); Igor Torres (Botteghin), Maceió e Renê.

Técnico: Fábio Matias

Paysandu: Gabriel Mesquita; JP Galvão (Capixaba), Castro, Iarley, Edílson (Klayvert); Pedro Henrique, Caio Mello (Henrico) e Marcinho; Kauã (Thalisson), Ítalo e Kleiton Pego.

Técnico: Junior Rocha