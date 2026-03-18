Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição Hannah Franco 18.03.26 0h19 Após classificação, Paysandu ironiza: ‘Portuguesa é pizza’ (Jorge Luís Totti/Paysandu) O Paysandu usou as redes sociais para provocar a Portuguesa após a vitória por 3 a 2, na noite desta terça-feira (17), pela Copa do Brasil. A publicação foi feita logo após o apito final e chamou atenção pelo tom adotado pelo clube paraense. Em uma das postagens no X (antigo Twitter), o perfil oficial do Papão escreveu: “E outra, portuguesa é pizza! 😉✌🏻”, em referência ao nome do adversário e ao sabor popular. VEJA MAIS Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa O jogo começa às 21h30 e vale vaga na quinta fase da competição A mensagem fez parte de uma sequência de publicações comemorando o resultado. A provocação veio após uma partida marcada por reviravolta. O Paysandu chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu no segundo tempo e conseguiu a virada por 3 a 2. Os gols bicolores foram marcados por Pedro Henrique, Ítalo e Castro. A equipe também atuou com um jogador a mais na etapa final, o que contribuiu para a pressão ofensiva. Com o resultado, o Paysandu avançou à quinta fase da Copa do Brasil e garantiu uma premiação de R$ 2 milhões. Agora, o clube aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário. Antes disso, o Papão volta a campo pela Copa Verde, contra o GAS, de Roraima, na próxima terça-feira (24). Já a Portuguesa aguarda a definição da tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, prevista para começar no dia 4 de abril. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave paysandu portuguesa copa do brasil COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES FUTEBOL Atacante de clube da Série B entra na mira do Remo para disputar da Série A; saiba mais Jogador Gabriel Taliari, de 28 anos, está no Juventude-RS 17.03.26 18h26 FUTEBOL Remo leva vantagem contra o Flamengo em jogos pela Série A do Brasileiro; veja números Equipe paraense supera o clube carioca nos jogos disputados na elite do futebol nacional 17.03.26 17h02 Série A Remo pega o Flamengo no Maracanã, onde venceu pela última vez há 25 anos Leão Azul volta a jogar no Maracanã, dessa vez diante do Mengão 17.03.26 15h42 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Em virada heroica, Paysandu vence a Portuguesa e avança na Copa do Brasil; veja detalhes Os bicolores chegaram a perder por 2 a 0, mas dominaram o segundo tempo e saíram de campo com um a mais 17.03.26 23h35 Futebol Clássico Re-Pa pode acontecer na quinta fase da Copa do Brasil Paysandu já está classificado e Remo entra direto na fase que pode colocar rivais frente a frente 18.03.26 0h14 FUTEBOL Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza' Papão sai de 2 a 0, vence por 3 a 2 fora de casa e garante vaga na quinta fase da competição 18.03.26 0h19 SÉRIE A Remo confirma a contratação do atacante Gabriel Poveda O Leão Azul segue contratando para melhorar o time em busca da primeira vitória na competição 17.03.26 22h11