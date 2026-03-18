Após vitória pela Copa do Brasil, Paysandu provoca: 'Portuguesa é pizza'

O Paysandu usou as redes sociais para provocar a Portuguesa após a vitória por 3 a 2, na noite desta terça-feira (17), pela Copa do Brasil. A publicação foi feita logo após o apito final e chamou atenção pelo tom adotado pelo clube paraense.

Em uma das postagens no X (antigo Twitter), o perfil oficial do Papão escreveu: “E outra, portuguesa é pizza! 😉✌🏻”, em referência ao nome do adversário e ao sabor popular.

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A mensagem fez parte de uma sequência de publicações comemorando o resultado.

A provocação veio após uma partida marcada por reviravolta. O Paysandu chegou a estar perdendo por 2 a 0, mas reagiu no segundo tempo e conseguiu a virada por 3 a 2.

Os gols bicolores foram marcados por Pedro Henrique, Ítalo e Castro. A equipe também atuou com um jogador a mais na etapa final, o que contribuiu para a pressão ofensiva.

Com o resultado, o Paysandu avançou à quinta fase da Copa do Brasil e garantiu uma premiação de R$ 2 milhões.

Agora, o clube aguarda o sorteio para conhecer o próximo adversário. Antes disso, o Papão volta a campo pela Copa Verde, contra o GAS, de Roraima, na próxima terça-feira (24).

Já a Portuguesa aguarda a definição da tabela da Série D do Campeonato Brasileiro, prevista para começar no dia 4 de abril.