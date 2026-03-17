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Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa

O jogo começa às 21h30 e vale vaga na quinta fase da competição

O Liberal
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O Papão já está pronto para o duelo pela Copa do Brasil. (Jorge Luís Totti/Paysandu)

O técnico Junior Rocha já definiu a onzena titular que enfrenta a Portuguesa de Desportos nesta terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil. Se vencer, o Papão embolsa, além da classificação, uma premiação de R$ 2 milhões.

LANCE A LANCE: ACOMPANHE AQUI A PARTIR DAS 21 HORAS

O treinador não fez muito mistério. Sem Luciano Taboca, Rocha trouxe JP Galvão. Edílson segue na esquerda. Bonifazi também segue fora. Confira a escalação:

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