Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa

O técnico Junior Rocha já definiu a onzena titular que enfrenta a Portuguesa de Desportos nesta terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil. Se vencer, o Papão embolsa, além da classificação, uma premiação de R$ 2 milhões.

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O treinador não fez muito mistério. Sem Luciano Taboca, Rocha trouxe JP Galvão. Edílson segue na esquerda. Bonifazi também segue fora. Confira a escalação: