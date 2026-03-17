Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa O jogo começa às 21h30 e vale vaga na quinta fase da competição O Liberal 17.03.26 21h06 O Papão já está pronto para o duelo pela Copa do Brasil. (Jorge Luís Totti/Paysandu) O técnico Junior Rocha já definiu a onzena titular que enfrenta a Portuguesa de Desportos nesta terça-feira (17), pela quarta fase da Copa do Brasil. Se vencer, o Papão embolsa, além da classificação, uma premiação de R$ 2 milhões. LANCE A LANCE: ACOMPANHE AQUI A PARTIR DAS 21 HORAS O treinador não fez muito mistério. Sem Luciano Taboca, Rocha trouxe JP Galvão. Edílson segue na esquerda. Bonifazi também segue fora. Confira a escalação: Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave futebol copa do brasil 2026 portuguesa x paysandu futebol brasileiro jornal amazônia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU Copa do Brasil Copa do Brasil: Paysandu define titulares para confronto contra a Portuguesa O jogo começa às 21h30 e vale vaga na quinta fase da competição 17.03.26 21h06 Baixa Paysandu perde lateral antes do jogo contra a Portuguesa-SP pela Copa do Brasil Papão busca vaga na quinta fase do torneio nesta terça-feira (17) 17.03.26 12h57 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 MATA MATA Caio Mello projeta duelo com a Portuguesa-SP e vê grande teste para o Paysandu na Copa do Brasil Embalado por seis jogos de invencibilidade, Papão encara a Lusa no Canindé buscando avançar mais uma fase na Copa do Brasil 16.03.26 15h35 MAIS LIDAS EM ESPORTES JOGOS DE HOJE Futebol: veja quem joga hoje, terça-feira (17/03), horários das partidas e onde assistir ao vivo Copa do Brasil e Champions League movimentam o futebol nesta terça-feira 17.03.26 7h00 futebol Remo deve anunciar atacante antes de duelo contra o Flamengo, diz jornalista Time azulino está no mercado em busca de reforços para a sequência da temporada e pode anunciar um novo jogador nesta semana 16.03.26 9h36 Futebol Paysandu reencontra Portuguesa após quase 20 anos em duelo decisivo na Copa do Brasil Papão enfrenta a Lusa nesta terça-feira, no Canindé, valendo vaga na quinta fase e premiação de R$ 2 milhões 17.03.26 7h30 FUTEBOL Flamengo x Remo: Torcida rubro-negra esgota setor do Maraca; veja quantos ingressos foram vendidos Nação rubro-negra promete lotar o Maracanã para o jogo contra o Remo pela Série A 17.03.26 15h12