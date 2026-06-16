Ataque do Paysandu se destaca e coloca dois jogadores entre os principais artilheiros da Série C

Mesmo vivendo um momento de oscilação na Série C, o Paysandu segue mostrando força no setor ofensivo. Após 11 rodadas da competição, o clube paraense tem dois jogadores entre os principais artilheiros do campeonato: Juninho, com cinco gols, e Kleiton Pego, com quatro.

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A marca de Juninho foi alcançada na última rodada, quando o atacante marcou o único gol bicolor na derrota por 2 a 1 para a Inter de Limeira, na Curuzu. O gol anotado nos acréscimos do segundo tempo levou o jogador à liderança da artilharia da Série C, ao lado de Nenê, do Botafogo-PB, ambos com cinco gols.

O desempenho chama atenção principalmente pelo aproveitamento do atacante, que começou apenas três partidas como titular e entrou em campo seis vezes vindo do banco de reservas. Na temporada, Juninho soma nove gols e quatro assistências em 17 jogos pelo Paysandu, participando diretamente de 13 gols da equipe.

Logo atrás aparece Kleiton Pego, que já balançou as redes quatro vezes na Série C. Um dos destaques ofensivos do Papão em 2026, o atacante acumula 11 gols e seis assistências em 29 partidas disputadas na temporada.

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Além da dupla que figura entre os principais goleadores da competição nacional, o Paysandu ainda conta com outro atacante em boa fase. Ítalo soma 13 gols em 28 jogos no ano e amplia as opções ofensivas do técnico Júnior Rocha.

A presença de dois atletas entre os principais artilheiros da Série C reforça a eficiência do ataque bicolor, que segue como uma das principais armas da equipe na luta pelo acesso. Atualmente, o Paysandu ocupa a quarta colocação, com 17 pontos.

A próxima oportunidade para Juninho ampliar a liderança da artilharia e para Kleiton se aproximar do topo será neste sábado (20), quando o Paysandu enfrenta o Maranhão, às 21h, no Estádio Castelão, em São Luís, pela 11ª rodada da Série C.

Artilharia da Série C

5 gols: Juninho (Paysandu) e Nenê (Botafogo-PB)

4 gols: Adrianinho (Brusque), Denilson Silva (Ferroviária), Hebert (Guarani), Kleiton Pego (Paysandu), Miguel Bianconi (Inter de Limeira) e Salatiel (Caxias).